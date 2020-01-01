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يوفنتوس يعلن تعافي لاعبيه من فيروس كورونا

الخميس 16 أبريل 2020 01:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
يوفنتوس يعلن تعافي لاعبيه من فيروس كورونا


وكالات / سما /

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي تعافي لاعبيه دانيلي روغاني وبليز ماتويدي من مرض "كوفيد 19"، الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.

وكان نادي "السيدة العجوز" قد أعلن قبل أسابيع أن الاختبارات التي خضع لها روغاني جاءت إيجابية، ليصبح أول لاعب في الفريق يتعرض للإصابة بفيروس كورونا.

وبعد أعلن النادي إصابة نجميه ماتويدي وباولو ديبالا، إلا أن الأخير تعافى قبل أيام.

وقد خضع روغاني وماتويدي للاختبار، الأربعاء، فجاءت النتيجة سلبية، وبالتالي لم يعودا مجبرين على البقاء في الحجر الصحي، ومن المتوقع أن يعود الفريق للتدريب في الرابع من مايو المقبل.

تجدر الإشارة إلى أن إيطاليا تعد من بين أكثر دول العالم تضررا بفيروس كورونا، حيث تشير الإحصاءات إلى 162488 إصابة و21067 وفاة حتى الأربعاء.

#يوفنتوس #فيروس كورونا #دانيلي روغاني

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