حماس : نمتلك أوراقًا قوية ستخضع الاحتلال لشروط المقاومة

غزة / سما /

قال القيادي في حركة حماس مشير المصري، إن المقاومة تمتلك أوراقًا قوية ستخضع قادة الاحتلال لشروطها.

وجدد المصري خلال مؤتمر بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني اليوم الخميس، استعداد حركته "لمبادرة الأسرى"، مشددًا أن "كل محاولة التفاف من العدو لا تخدم الجنود الأسرى".

ووجه رسالة إلى الأسرى بقوله: "قضيتكم في أيدٍ أمينة ومن صنع صفقة وفاء الأحرار الأولى سيصنع مثيلها"، وأضاف: "نقول لأسرانا، جاهزون لأجلكم أن نتسلق الجبال ونخوض الوديان ونذهب بكل اتجاه حتى نراكم بين أهليهم وذويكم".

ويوافق غدًا السابع عشر من نيسان/أبريل من كل عام يوم الأسير الفلسطيني، يجدد فيه الفلسطينيون تضامنهم ومناصرتهم للأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ويبلغ عددهم أكثر من 5 آلاف أسير بينهم أطفال ونساء وكبار سن ومرضى.