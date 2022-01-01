الصحة بغزة تحذر من خطورة الوضع الصحي.. وتطالب بالبقاء في البيوت وارتداء "الكمامة"عند الخروج

غزة / سما /

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة د. أشرف القدرة، أن وزارة الصحة والمؤسسات الحكومية تجندت لليوم الثالث في انفاذ إجراءات استقبال واستضافة العائدين الى قطاع غزة ضمن جملة الإجراءات المتخذة لتحصين المجتمع لمواجهة جائحة كورونا.

وأشار الى أن الفريق الطبي بمعبر رفح يتابع التغيرات الحرارية لكافة العائدين ويقدم لهم التوجيهات ويعمل على فرز وتوزيع الحالات المرضية المختلفة وتحويلهم لاماكن الحجر المخصصة للمرضى وجميعهم بخير.

وأوضح، أن الطواقم الطبية في مستفى الصداقة التركي استقبلت وتابعت 48 مريض من العائدين حتى اللحظة.

وبين القدرة، أن وزارة الصحة تتابع صحياً 860 مستضاف داخل 19 مركزاً للحجر الصحي في قطاع غزة وجميعهم بحالة جيدة.

ونوه الى أن المختبر المركزي اتم فحص 149 عينة مخبرية للمستضافين وحالات الاشتباه ,كانت جميع نتائجها سلبية ولم تسجل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة

وأوضح أن الحالات الاربع المتبقية في مستشفى العزل من اجمالي اصابات فيروس كورونا في قطاع غزة بوضع صحي مطمئن والحالات التسع التي تعافت تتابع صحياً في مركز الحجر الصحي بالمعبر.

وحذر القدرة، من خطورة الوضع الصحي في قطاع غزة وسيزيد الامر خطورة اذا لم تقم الجهات المعنية بواجبها الاخلاقي والانساني في تلبية المتطلبات الصحية العاجلة لمواجهة كورونا.

ولفت الى أن استمرار الحصار الاسرائيلي يعيق وبشكل خطير كافة الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في مواجهة جائحة كورونا ونطالب كافة الاطراف للتحرك الفوري لرفعه ودعم الوزارة بالأدوية والمستهلكات الطبية ومواد الفحص المخبري وأجهزة التنفس الصناعي واسرة العناية المركزة.

وأكدت وزارة الصحة على الزام جميع الطواقم العاملة في المؤسسات الصحية الحكومية وغير الحكومية بارتداء الكمامات أثناء تقديم الخدمات اعتبارا من السبت المقبل.

وقال القدرة، إن قطاع غزة يقع تحت تهديد مباشر من الفيروس، لسبب أن الدول المجاورة له يتفشى بها الوباء.

وردد القدرة شعار في مخاطبته للمواطنين:" خليك في البيت"، قائلاً:" إذا اقتضت الضرورة عليك أن ترتدي الكمامة الوقائية وغسل يديك بالطريقة الصحيحة وتحديد مسافة بينك وبينه الآخرين".