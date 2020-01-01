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شقيقة الأسير عمر البرغوثي: ما أثقل الغياب عندما يكون عمر!

الثلاثاء 14 أبريل 2020 08:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
شقيقة الأسير عمر البرغوثي: ما أثقل الغياب عندما يكون عمر!


رام الله / سما /

لا تعدم عائلات الأسرى وسيلة في التعبير عن معاناتها وشوقها لأسراها في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وما يترجم مشاعرها بعد زيادة وتيرة القلق والخوف في جائحة كورونا، وهو أمر دفع حنان البرغوثي "أم عناد"، للخروج بكلمات في مقطع فيديو معبرة عن مشاعرها القلقة على اعتقال شقيقها عمر البرغوثي "أبو عاصف" في 31 من الشهر الماضي، مع نجله محمد.

"أم عناد" هي والدة لثلاثة أسرى وشقيقة الأسيرين نائل البرغوثي وعمر البرغوثي، تلت بصوتها نثرا بعد اعتقال شقيقها عمر البرغوثي (68 عاماً)، قائلة: "ما أثقل الغياب عندما يكون عمر! وما أثقل الحياة عندما تخلو من وجود عمر! وما أقسى الصبر عندما لا يكون بجوارنا عمر! ولكنه الله يا أخانا الحبيب يحمينا ويحميك.. ينصرنا وينصرك.. يثبتنا ويثبتك بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون".

وتعيش عائلة البرغوثي في قرية كوبر، شمال غرب رام الله، حالة اعتقال جماعية، وفي مقدمتهم الأسير نائل البرغوثي الذي دخل عامه الاعتقالي الأربعين وشقيقه الأسير عمر البرغوثي الذي أمضى 27 عاماً من حياته في الاعتقال بسجون الاحتلال.

واعتقلت عمر البرغوثي قبل أسبوعين مع نجله محمد، علاوة على اعتقال الاحتلال لابنه الأسير عاصم الذي نفذ عملية قبل أكثر من عام انتقاما لشقيقه الشهيد صالح البرغوثي وقتل فيها جنودا إسرائيليين، بينما تعتقل قوات الاحتلال عديد الأقارب لعمر البرغوثي في سجونها.

#عمر البرغوثي #اسير #سجون الاحتلال

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