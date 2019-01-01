العليا الاسرائيلية ترفض التماس بمنع نتنياهو من تشكيل الحكومة المقبلة

القدس المحتلة / سما /

رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، التماساً يطالب بمنع بنيامين نتنياهو زعيم حزب الليكود من تشكيل الحكومة المقبلة.

وبحسب موقع يديعوت أحرونوت، فإن التماسًا قدم من عدة جهات يطالب بمنع تكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة بسبب لوائح الاتهام الموجهة ضده.

وأشار الموقع إلى أنه في عام 2019 ردت المحكمة على التماس مماثل بأنه فقط بعد تفويض نتنياهو بتشكيل أي حكومة يمكن عقد جلسة بشأن هذه القضية.

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال في إسرائيل بنيامين نتنياهو طالب الرئيس رؤوفين ريفلين بتكليفه بتشكيل الحكومة القادمة، وذلك بعدما أعلن ريفلين أنه لن يمدد التفويض الممنوح لزعيم حزب "أزرق أبيض" لتشكيل الحكومة، والذي ينتهي غدا الاثنين عند منتصف الليل.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" عن نتنياهو القول إنه يحظى بدعم 59 عضوا في الكنيست، الذي يتألف من 120 مقعدا، وينبغي أن تتاح له الفرصة لتشكيل ائتلاف بعدما أتيحت الفرصة لجانتس الذي حظى بدعم 54 عضوا.

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن حزب نتنياهو "ليكود" أرسل خطابا رسميا لريفلين اليوم الأحد وطالبه بتكليف نتنياهو "فور" انتهاء تفويض جانتس.