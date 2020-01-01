محميات فلسطين: العائلات رصدت أكثر من 8 آلاف طائرا خلال أسبوع

رام الله / سما /

أعلن موقع محميات فلسطين الإلكتروني بان العائلات الفلسطينية رصدت 8918 طائرا من المنازل خلال أسبوع و بمشاركة 1251 مراقبا للطيور ( العائلات ) ، وهي المرة الأولى التي تحدث في فلسطين بأن يتم مراقبة الطيور وتوثيقها من المجتمع الفلسطيني وحتى في المجتمع العربي ككل وهو ما يشكل وعيا فلسطينيا بأهمية المحافظة على الطيور.

وأشار محميات فلسطين في بيان صحافي صدر عنها اليوم بأن نتائج المسابقة ( أكبر تعداد للطيور من حديقة وشرفات المنزل) تعكس الواقع البيئي الفلسطيني فتواجد الطيور يعد مؤشراً على سلامة البيئة حيث يمكن الاستفادة من أرقام المسابقة لأغراض بحثية و دراسات بيئية.

وبينت النتائج بان الطيور الأكثر شيوعا حول المنازل هي الدوري، اليمام الضاحك، المينا الهندي، الغراب المقنع ، عصفور الشمس الفلسطيني ، وفيما تبين وجود بعض الطيور الغازية في بعض المناطق الفلسطينية بنسبة توازي الطيور المقيمة في الأراضي الفلسطينية مما يستدعي تدخلا حكوميا للحد من انتشار الطيور الغازية والحفاظ على الطيور الأصيلة في بلادنا.

وذكر محميات فلسطين بان الفعالية البيئية لاقت رواجا واسعا في أوساط العائلات الفلسطينية حيث شارك فيها ٤٣ % بنسبة فردية و٥٧ % مع أبناءهم أو آبائهم أو الأزواج وينحدرون من مختلف المحافظات الفلسطينية بما فيها القدس المحتلة و قطاع غزة .

وكانت المشاركات من خلال إرسال الصور والتسجيلات الصوتية والفيديوهات في ساعات الفجر وخلال النهار من الحدائق وشرفات المنازل والبعض منهم ارسل لنا رسومات للطيور التي شاهدها.

وتأتي الفعالية بإشراف فريق موقع محميات فلسطين و بالشراكة مع سلطة جودة البيئة و بدعم من مؤسسة هانس زايدل الألمانية، واستكمالا لمشروع التوعية البيئية مع سلطة جودة البيئة الذي توقف بسبب جائحة كورونا في شهر فبراير الماضي.