  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وثائق.. الكشف عن تفاصيل قانون موازنة الطوارئ المعمول به في فلسطين حسب توجيهات الرئيس

الخميس 09 أبريل 2020 10:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
وثائق.. الكشف عن تفاصيل قانون موازنة الطوارئ المعمول به في فلسطين حسب توجيهات الرئيس


رام الله / سما /

كشفت وثائق نشرتها مصادر اعلام فلسطينية، عن  تفاصيل قانون موازنة الطوارئ الذي اصدر الرئيس محمود عباس، مساء امس توجيهاته لرئيس الوزراء محمد اشتية، بمباشرة العمل وفق أحكامه.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد اشتية مساء أمس الاربعاء ان أولويات الحكومة في الصرف خلال الفترة المقبلة تتركز على ثلاثة بنود.

وأوضح أن البنود هي مساعدة الفقراء، ودعم النظام الصحي، وتوفير رواتب الموظفين واحتياجات الأمن.

يأتي ذلك عقب اصدار  الرئيس مساء الأربعاء، توجيهاته للحكومة بمباشرة العمل وفق أحكام قانون موازنة الطوارئ العامة، الصادر بتاريخ 31/3/2020.

وقال رئيس الوزراء: نؤكد على سيرنا على هدي توجيهات الرئيس بهذا الخصوص، وبذل قصارى جهدنا لمكافحة وباء "كورونا" والحد من انتشاره، والحفاظ على الصحة والسلامة العامة.

وأضاف: مع انخفاض إيرادات الحكومة بشكل حاد سنعمل وفق موازنة طوارئ متقشفة من خلال تخفيض المصاريف لأقصى درجة لنتمكن من عبور هذه المرحلة الحرجة.



-

--

---

----

-----

------

-------

#وثائق #قانون موازنة الطوارئ #فلسطين #الرئيس عباس #محمد اشتيه #فيروس كورونا #الاقتصاد الفلسطيني

الأكثر قراءة اليوم

رابط فحص اسماء المستفيدين من شيكات الشؤون الاجتماعية لشهر أبريل 2020

رئيس الوزراء: أولويات الحكومة في الصرف خلال الفترة المقبلة تتركز على ثلاثة بنود

لبنان توجه رسالة شديدة اللهجة لـ"إسرائيل"

غزة: الأمن الداخلي يوقف متورطين بإقامة نشاط تطبيعي مع الاحتلال

صحيفة: حراك مصري على خط تبادل الأسرى بين حماس و إسرائيل

الزهار: حددنا الشروط والأسماء.. وندرس جدية عرض الاحتلال بشأن صفقة تبادل أسرى

أول تعليق من حماس بخصوص اعتقال الأمن الداخلي بغزة "رامي أمان"

الأخبار الرئيسية

رئيس الوزراء يوضح تفاصيل حزمة مساعدات الاتحاد الأوروبي لمواجهة كورونا في فلسطين

خريشة: الوضع بغزة يبعث على القلق الشديد.. ومؤسساتنا الوطنية تبذل كل الجهود لاحتواء كورونا

الاتحاد الأوروبي يقدم حزمة مساعدات بقيمة 71 مليون يورو لمواجهة فيروس كورونا في فلسطين

الصحة بغزة: تعافي 9 حالات من كورونا.. وإنهاء إجراءات الحجر الصحي لـ 1231 مستضافاً

الزهار: حددنا الشروط والأسماء.. وندرس جدية عرض الاحتلال بشأن صفقة تبادل أسرى