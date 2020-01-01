محافظ طولكرم: إعادة فتح مستشفى الشهيد ثابت ثابت خلال أيام

طولكرم / سما /

قال محافظ طولكرم عصام أبو بكر إنه سيتم إعادة فتح مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي خلال أيام بعد اتباع إجراءات وبرتوكولات وزارة الصحة.

جاءت تصريحات المحافظ أبو بكر، اليوم الثلاثاء، خلال لقائه مستشار رئيس الوزراء عصام القاسم، ومدير عام المستشفيات في وزارة الصحة الدكتور نجي نزال، ولجنة الطوارئ المصغرة في المحافظة.

وأضاف أبو بكر أنه تم التوصل إلى اتفاق لإعادة فتح المستشفى، بعد التواصل مع رئيس الوزراء محمد اشتية، ووزيرة الصحة مي الكيلة، واللقاء الذي حصل اليوم في مقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وغيرها من الجهود على مستوى محافظة طولكرم، على أن يمر ذلك بعدد من المراحل، بدءا من نقل المصاب بفيروس كورونا الموجود فيه إلى مستشفى هوجو تشافيز في بلدة ترمسعيا، وإجراء عملية تعقيم للمستشفى، وفقا للإجراءات الخاصة بوزارة الصحة، وهذا يحتاج إلى عدة أيام".

بدوره، أشار القاسم إلى أن رئيس الوزراء أكد ضرورة معالجة مشكلة إغلاق مستشفى الشهيد ثابت ثابت، بالسرعة الممكنة، حيث إن تعداد السكان في محافظة طولكرم كبير، وبالتالي كان الحل هو إعادة فتح المستشفى بشكل سريع، ليعود لخدمة المواطنين".

من جانبه، قال نزال إن إغلاق مستشفى ثابت ثابت جاء كإجراء احترازي لتوفير الحماية اللازمة للمرضى داخله ولحماية المراجعين والطاقم الطبي، بعد دخول مصاب بفيروس "كورونا" إليه.

وأضاف: "نحن اليوم أمام اتخاذ إجراءات تتعلق بتحويل المصاب بالفيروس إلى مستشفى هوجو تشافيز، وإجراءات أخرى سيتم العمل عليها داخل المستشفى، وغدا صباحاَ ستكون الفرق جاهزة لتعقيمه وإغلاقه لنحو ثلاثة أيام بعد التعقيم، ومن بعد ذلك ستكون هناك إجراءات بإعادة فتحه تدريجيا لتخفيف الأعباء عن المواطنين في المحافظة".

من ناحيته، قال مدير عام مستشفى الزكاة في طولكرم حاتم ملاك، إنه سيتم العمل في مستشفى الزكاة ضمن برتوكولات وزارة الصحة، وذلك باستيعاب جميع الحالات الطارئة، خاصة في ظل الحالة التي نمر بها.

وكانت وزيرة الصحة مي الكيلة أعلنت مساء اليوم، أنه سيتم نقل المصاب بـ"كورونا" الموجود في مستشفى الشهيد ثابت ثابت إلى مستشفى هوغو تشافيز، ومن ثم سيتم تعقيم المستشفى بشكل كامل، وحجر المرضى المتواجدين فيه لمدة 14 يوما، وبعدها سيستأنف تقديم خدماته، وإلى حين ذلك سيستقبل مستشفى الزكاة ومركز طوارئ عتيل مرضى المحافظة.

وفي السياق ذاته، تابع المحافظ أبو بكر، خلال جولة ميدانية، إجراءات استقبال العمال العائدين من داخل أراضي الـ48، وإجراء الفحوصات الأولية لهم من قبل الطواقم الطبية.

وأكد أبو بكر أهمية هذا الإجراء لحماية عمالنا، وتوثيق عودتهم، وإجراء الفحوصات الأولية لهم، مشددا على ضرورة التزامهم بالحجر المنزلي لمدة 14 يوما حفاظا على سلامتهم وسلامة عائلاتهم.

وأشار إلى الاستمرار بالتدابير والإجراءات الوقائية وفق مرسوم سيادة الرئيس محمود عباس، وتعليمات رئيس الوزراء محمد اشتية، لمواجهة خطر انتشار فيروس "كورونا" المستجد.