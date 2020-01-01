الخليل: الأمن الوقائي يغلق مصنعا لمواد التعقيم ومسلخا للدواجن

الخليل / سما /

أغلق جهاز الأمن الوقائي مصنعا لمواد التعقيم ومسلخا للدواجن في محافظة الخليل، اليوم الاثنين.

وأوضح بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الأمن الوقائي، أن الجهاز أغلق مسلخا للدواجن لعدم مطابقته للمواصفات والمقاييس، ما يشكل خطرا على صحة المواطنين، وذلك بحضور الضابطة الجمركية ووزارة الصحة، كما تم تحويل القضية للنيابة العامة وفق الأصول والقانون.

كما أغلق الجهاز في محافظة الخليل، مصنعا لمواد التعقيم لعدم حصوله على الترخيص، حيث تم ضبط المواد والتحرز عليها بحضور الضابطة الجمركية ووزارة الصحة، حيث تم أخذ عينات لفحصها في المختبرات المختصة للتأكد من ملاءمتها للاستخدام، وإيقاف المصنع عن العمل لحين حصوله على الترخيص.

كما شدد البيان على ضرورة التزام كافة المواطنين بقانون الطوارئ الذي أصدره الرئيس محمود عباس، وضرورة التقيد بالتعليمات الصادرة عن جهات الاختصاص، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.