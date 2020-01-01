بمشاركة صينية إسرائيلية.. مختبر لفحص كورونا في غزة قريبًا

غزة / سما /

قال موقع "كالكالست" الإسرائيلي، إن ثلاثة شركات إسرائيلية وصينية تسعى إلى إنشاء مشروع إقامة مختبر لإجراء فحوصات فيروس كورونا لسكان قطاع غزة.

وأوضح الموقع اليوم الإثنين، أن شركة "BGI" الصينية لتسلسل الجينوم، وشركة DNA وعلم الوراثة الصينية وشركات " AID Genomics"، أعلنوا عن مشروع إقامة مختبر لإجراء (3000) فحص كورونا يوميًا لسكان قطاع غزة والضفة الغربية.

وأشار إلى أنه سيتم إرسال وفد خلال الأيام القادمة لإدخال المعدات اللازمة التي تقدمها الجهات المانحة.

وكانت وزارة الصحة في غزة قد حذرت في وقت سابق، من نقص المواد المخبرية المتعلقة بفحص فيروس كورونا، وطالبت بإدخال كافة المعدات والمستلزمات الطبية بشكل فوري لمواجهة الفيروس.