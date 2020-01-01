هل سيعرض مسلسل "الهيبة" خلال رمضان؟

وكالات / سما /

أعلنت الشركة المنتجة لمسلسل "الهيبة" الشهيرة، إن الجزء الرابع من المسلسل لن يعرض في شهر رمضان المقبل، وفق ما كان مقرراً في السابق.

وقال المنتج المنفذ للمسلسل "حسام الخيمي" أن عمليات التصوير توقفت قبل حوالي أسبوعين.

وذلك بعد قرار في سوريا ولبنان، لوقف تصوير الأعمال الفنية، بسبب الاجراءات الاحترازية من فيروس كورونا.

الخيمي أشار إلى أنه وقبل توقف التصوير، كان قد أنجز 50% فقط منه، معتبراً أنه بات من المستحيل إنجاز القسم المتبقي حتى لو أستأنف التصوير اليوم.

وحول إمكانية أن يتم التصوير وفق شروط خاصة واحترازية، قال الخيمي إن المشاهد المتبقية من المسلسل، تحتاج إلى مجاميع وجميعها خارجية ما يعرض أسرة العمل لخطر الإصابة بفايروس كورونا.

الخيمي قال إن استئناف العمل، يحتاج لوقت، مرجحاً أن يعرض العمل بعد شهر رمضان المبارك وليس خلاله.

والهيبة من بطولة تيم حسن ومنى واصف، وتشارك ديمة قندلفت في هذا الجزء، إلى جانب الفنان عادل كرم، وغيرهم، وقد لاقيت الأجزاء السابقة منه الكثير من النجاح.