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13 إصابة جديدة: الأردن تلجأ للطائرات بدون طيار لمراقبة حظر التجول

السبت 04 أبريل 2020 09:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
13 إصابة جديدة: الأردن تلجأ للطائرات بدون طيار لمراقبة حظر التجول


عمان /سما/

 لجأت المملكة الأردنية الهاشمية الى الطائرات بدون طيار لمراقبة حظر التجول، المفروض على المملكة، في وقت ارتفعت فيه عدد الحالات  المصابة بفيروس كرونا المستجد في اليوم السبت الى 323 حالة بعد تسجيل 13 حالة جديدة، بحسب ما أعلن عنه وزير الصحة الأردني سعد جابر.

وأعلن جابر  خلال الإيجاز الصحفي اليومي عن  تسجيل 16 حالة شفاء ،وبذلك يكون المجموع الكلي للإصابات، 323 إصابة، و74 حالة شفاء، و5 وفيات.

من جانب آخر قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة أمجد العضايلة: إن الحظر الشامل من الممكن أن يتكرر بحسب أعداد الاصابات وتطورات الأوضاع في الأردن.

وبين أن العديد من الملاحظات وردت للحكومة حول عدم الالتزام بحظر التجول الشامل في بعض القرى في المحافظات.

ولفت إلى أن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية ستقوم بمراقبة الالتزام بحظر التجول من خلال طائرات دون طيار "درونز" وكاميرات المراقبة، واتخاذ الاجراءات بحق المخالفين.

#الاردن #فيروس كورونا #اصابات #طائرات مسيرة

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