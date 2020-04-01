مساعدات طبية وإنسانية لمستشفى بيت جالا الحكومي ولجنة زكاة بيت لحم

بيت لحم / سما /

قدمت جمعية تنمية وإعلام المرأة "تام"، اليوم، مساعدات طبية وانسانية، لكلٍّ من مستشفى بيت جالا الحكومي (الحسين)، ولجنة الزكاة الخيرية في بيت لحم.

وشملت المساعدات 100 بدلة واقية من كورونا و100 نظارة واقية للطواقم الطبية في مستشفى بيت جالا الحكومي، وكذلك كميات من حليب الأطفال وحفاظات جرى تقديمها للجنة الزكاة الخيرية.

وقالت سهير فراج مديرة "تام": إن هذه المساعدات جاءت تلبية لحاجات المجتمع ويجب علينا تقديم كافة المساعدات للأُسرة، خاصة للنساء والأطفال، ومواجهة الظروف الصعبة بالصبر والمحبة".

وأكدت أن "رسالة تام من خلال تلك المساعدات في ظل الازمة التي نمر بها من حجر صحي الحفاظ على أُسرنا ونسائنا وأطفالنا دون تعرضهم لأي شكل من اشكال العنف".

وأضافت: "نحن كمؤسسة نسوية يجب علينا أن نستجيب لتلك المناشدات لتخفيف العبء عن النساء والأُسرة الفلسطينية".

بدورها، شكرت مديرة مستشفى الحسين غادة كوع جمعية تام على هذه المبادرة، مؤكدة ان المواد التي جلبتها الجمعية مهمة للغاية خاصة في هذه الاونة لمواجهة ازمة "كورونا".

من جانبها، قالت وفاء عودة، مديرة الشؤون المالية والادارية في صحة بيت لحم: "إن الشراكة بين وزارة الصحة ومؤسسات المجتمع المدني ضرورية، وإن التعاون مع المجتمع المحلي جزء أساسي من عملنا".

وقال يوسف طقاطقة، أمين سر الصندوق في لجنة الزكاة: إن عشرات الاتصالات تصلنا خلال اليوم لاسر يعانون من نقص بعض المواد وخاصة حليب الاطفال، وحفاضات كبار السن للمرضى، شاكرا مؤسسة تام على هذه المبادرة وتلبية تلك الاحتياجات للاسر.

يذكر ان مؤسسة "تام" مؤسسة نسوية ينطلق عملها من مبادئ حقوق الانسان والنوع الاجتماعي والديمقراطية والعدالة واللاعنف والحوار ومناهضة كافة اشكال التمييز وحماية الحريات الجسدية والمعنوية والمشاركة الفعلية والفاعلة والابداع.