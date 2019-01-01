  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

حكم قضائي ضد كاظم الساهر بالأردن .. ما القصة؟

الثلاثاء 31 مارس 2020 02:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
حكم قضائي ضد كاظم الساهر بالأردن .. ما القصة؟


وكالات / سما /

قضت محكمة بداية عمان،  بإلزام المطرب العراقي كاظم الساهر، بدفع غرامة لنقابة الفنانين الأردنيين قدرها 44000 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالدينار الأردني.

كما قضت المحكمة بتضمين الرسوم والمصاريف، ومبلغ 1000 دينار أتعاب محاماة، والفائدة القانونية بواقع 9% تسري من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام، بحسب صحيفة "الجمهورية" المصرية.

جاء حكم المحكمة بعدما ثبت لها أن المدعى عليه الفنان كاظم الساهر مطرب عربي، وقام في عام 2018 بإحياء حفلتين له في فندق قصر المؤتمرات البحر الميت وفي عام 2019 قام بإحياء حفلتين في مدينة عمان، دون أن يحصل على ترخيص مسبق من نقابة الفنانين الأردنيين.

ونتيجة ما قام به، فقد ترتب عليه ما نسبته 10% من بدل أجر الساهر المقدّر بمبلغ 110000، على الرغم من مطالبته المتكررة من أجل تصويب أوضاعه، إلا أنه لم يقم بالاستجابة إلى الجهة المدعية، وعليه فقد أقامت المدعية هذه الدعوى.

وصدر الحكم غيابيا بحق كاظم الساهر، كونه تبلغ الدعوى بالنشر ولم يحضر جلسات المحكمة.

وبحسب بوابة "أخبار اليوم" المصرية، فإنه حتى هذه اللحظة لم يكشف كاظم الساهر عن رأيه أو رد فعله تجاه هذا الحكم القضائي.

#كاظم الساهر #الاردن

الأكثر قراءة اليوم

مرفق رابط الفحص.. التنمية بغزة تكشف فئات المستفيدين من المنحة القطرية لشهر 3

إصابتان جديدتان بفيروس كورونا في غزة ورام الله

غزة: الأمن الداخلي يكشف تفاصيل اعتقال عملاء مُكلّفين بمراقبة "مسيرات العودة"

السفير العمادي يكشف موعد والية صرف المنحة القطرية 100$ للاسر الفقيرة بغزة

ايران : الإعلان قريبا عن إنجاز عالمي تاريخي في مقاومة الفيروسات

الصحة بغزة تدق ناقوس الخطر.. وتدعو للتدخل الفوري لانقاد الوضع الصحي بالقطاع

وفاة أول أميرة بفايروس كورونا ومستشار جونسون إلى إلحجر الصحي

الأخبار الرئيسية

ميلادنوف: الوضع في غزة هش وخطير ويجب انهاء القوة العسكرية لحماس والجهاد الاسلامي

الحكومة الفلسطينية: لا اصابات جديدة والـ 200 عينة من الخليل غير مصابة

لأول مرة في ظل أزمة كورونا .. جيش الاحتلال يفعل وحدة الطوارئ التابعة له

20200331085422

الشرطة الفلسطينية بلباسها العسكري و سلاحها تنتشر بأطراف القدس بالتنسيق مع إسرائيل

3202020224232299

تقرير إسرائيلي: الفلسطينيون يخشون انتقال عدوى الكورونا من المستوطنات