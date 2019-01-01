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تحت تأثير المخدرات...علم كلبه قيادة السيارة

الثلاثاء 31 مارس 2020 02:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
تحت تأثير المخدرات...علم كلبه قيادة السيارة


وكالات / سما /

أوقفت الشرطة في سياتل سيارة بعد عملية مطاردة بسرعة كبيرة في شوارع المدينة.. ليتبين لها أن الجالس وراء المقود هو كلب بيتبول حاول صاحبه تعليمه القيادة تحت تأثير المخدرات.

وكانت الشرطة تلقت بعد ظهر الأحد اتصالات عدة تبلغها باصطدام سائق بسيارتين قرب سياتل في شمال غرب الولايات المتحدة وفراره، على ما أوضحت الشرطية المحلية هيذر اكستمان لوكالة فرانس برس.

وتلقت فرق الطوارئ أيضا اتصالات عدة حول سيارة تسير بطريقة متعرجة بسرعة 160 كيلومترا في الساعة.

وطاردت الشرطة السيارة لتكتشف أن كلبا من فصيلة بيتبول في مقعد السائق. وكان رجل يجلس إلى جانبه يتحكم بالمقود وبالدواسات.

واضطرت الشرطة إلى وضع حواجز معدنية مسننة لوقف السيارة وعمدت إلى توقيف ألبرتو تيتو اليخندرو البالغ 51 عاما.

وأقر الرجل الذي وضع في الحبس على ذمة التحقيق للاشتباه بقيادته السيارة تحت تأثير المخدرات أنه يعلم "الكلب القيادة"، على ما أوضحت الناطقة.

وأكدت انها لم تشهد يوما تبريرا كهذا منذ انضمت إلى صفوف الشرطة قبل عشر سنوات.

وقالت إن الكلب وهو أنثى لم يكن عدائيا تجاه عناصر الشرطة وقد وضع في مركز إيواء للكلاب.

#المخدرات #السيارة #الكلب

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