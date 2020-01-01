تفاصيل الاتصال الهاتفي بين اسماعيل هنية وقيادة المخابرات المصرية..

غزة / سما /

أجرى رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية مساء اليوم السبت، اتصالًا هاتفيًا مع قيادة جهاز المخابرات المصرية العامة، حيث عبَّر عن الشكر والتقدير للجهود التي تقوم بها مصر في مساعدة شعبنا الفلسطيني في مواجهة هذه الجائحة التي يمر بها العالم بسبب فيروس كوفيد 19.

وتم التأكيد خلال الاتصال على أهمية تواصل العمل المشترك، وبذل الجهود من الأطراف كافة لمواجهة هذا الوباء.

كما جرى استعراض كل ما تم من خطوات على هذا الصعيد، وبحْث الاحتياجات المطلوبة لتحقيق نجاحات في مواجهته والوقاية منه، وتوفير متطلبات الحياة الكريمة للمواطنين في القطاع.