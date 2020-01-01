سفارتنا بالقاهرة: التواصل مستمر مع وزارة الصحة المصرية لمتابعة الجالية الفلسطينية

القاهرة /سما/

أفادت سفارة فلسطين بالقاهرة أنها على تواصل وتشاور دائم مع وزارتي الخارجية والصحة المصرية لمتابعة ما يطرأ من مستجدات تتعلق بوباء "كورونا" المستجد، ولمتابعة أية أعراض قد تطرأ على أي من المواطنين الفلسطينيين في جمهورية مصر العربية.

وأكدت السفارة أن هناك تنسيق مباشر مع اللجان الصحية المقرّة من قبل وزارتي الخارجية والصحة المصرية لمواجهة انتشار الفيروس؛ حيث تم التنسيق بين المستشار الطبي بالسفارة واللجنة الوطنية لمكافحة العدوى لاستيعاب أية حالات فلسطينية يظهر عليها أعراض المرض.

وأكدت اللجنة الصحية المصرية المعنية استعدادها التام لمواجهة أي حالات مصابة بفيروس" كورونا" على حد سواء للمصريين أو الأجانب، وتم الاتفاق بين سفارة فلسطين واللجنة حول آلية تعامل أبناء الجالية والطلبة والإجراءات الاحترازية المتبعة في حال شعر المواطن الفلسطيني بأعراض مرض فيروس "الكورونا" سواء بارتفاع في درجة الحرارة بشكل كبير مصاحب بسعال وضيق نفس.

كما أكدت على ضرورة إبلاغ السفارة في حال ظهور أيٍ من الأعراض الصحية المصاحبة للفيروس على أي من المواطنين، أو سرعة الاتصال على الخط ساخن رقم 105 او 15335 التابع لوزارة الصحة والسكان للتبليغ عن الحالة أو لتقديم الاستفسارات اللازمة حول فيروس "كورونا" المستجد وآليات الوقاية منه والتعرف على الأعراض المرضية المتعلقة بالفيروس؛ ومن ثم تتولى اللجنة الصحية إرسال سيارة اسعاف وطاقم طبي مجهز ليتم نقل المريض إلى مستشفى الحميات التي تم تجهيزها للتعامل مع أي حالات مصابة وفقا للمعايير الطبية العالمية ، ليتلقى العلاج عقبها في المشافي الحكومية التابعة للدولة.

وتهيب السفارة بأبناء الجالية والطلبة الالتزام بالإجراءات الصحية التي تحفظ صحتهم وذويهم، والتزامهم بالمنازل قدر الامكان واقتصار الحركة لحالات الضرورة القصوى، واتباع الإجراءات الصحية المختلفة لتجاوز هذه الأزمة بسلام.

وفيما يتعلق بمطالبات الطلبة والعالقين الذين عبروا عن رغبتهم بالعودة إلى الوطن، تفيد السفارة أنها تتابع مع جميع الجهات المسؤولة لتأمين عودتهم إلى أرض الوطن، كما تطمئن السفارة أبناء شعبنا الفلسطيني الكرام أن أبناءنا الطلبة والجالية في مصر بخير.

وأكدت السفارة استمرارها في تأدية دورها بناءً على توجيهات الرئيس محمود عباس وتعليمات وزير الخارجية رياض المالكي، حيث شكلت خلية أزمة على مدار الساعة برئاسة السفير دياب اللوح لمتابعة أوضاع وشؤون الجالية الفلسطينية والطلبة.

ودعت أبناء الجالية الفلسطينية في مصر والطلبة الدارسين فيها إلى ضرورة التواصل معها مباشرة في حالات الطوارئ وذلك من خلال هواتفها الأرضية خلال مواعيد العمل الرسمية، كما تم تخصيص رقم جوال طوارئ خارج أوقات العمل الرسمية، بالإضافة إلى التواصل المباشر مع سعادة السفير، حيث تضع السفارة نفسها بكافة مكوناتها لخدمة المواطن الفلسطيني خلال الأزمة الراهنة.

هواتف السفارة الأرضية : 0020233384761، 0020233384762، 0020233384763

أو خارج أوقات العمل الرسمية على جوال: 01009533392

أو عبر الرسائل من خلال تطبيق الواتساب : 00201030218317

أو التواصل مع المستشار الطبي الدكتور حسام طوقان 00201223106315