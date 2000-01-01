خبير : أشياء يجب الانتباه إليها حتى لا ينتقل "كورونا" للمنزل

وكالات

تناول خبير تركي، الأشياء الواجب الانتباه إليها في حياتنا اليومية بالمنزل، من أجل الحماية من فيروس كورونا، وما هو علينا عدم القيام به.

وقال رئيس جمعية الأمراض المعدية، محمد جيهان، في تقرير على صحيفة "حرييت"، إن عاداتنا وممارساتنا اليومية بحاجة الآن لإعادة التنظيم للحماية من الفيروسات.

هل ينتقل الفيروس عبر الأوراق النقدية؟

وأشار الخبير التركي، إلى أن الأوراق النقدية مصنوعة من القطن والكتان، وبسبب نسيجها وهيكلها، تعد مثالية لإيواء ونقل الفيروسات والبكتيريا.

ولفت إلى أنه يتم تداولها بين عدد كبير من الناس، وعليه فإن إمكانية نقل العدوى من خلالها عالية جدا.

وأضاف أن بطاقات الائتمان تعد أكثر أمانا، وعلينا اختيارها على استخدام الأوراق النقدية في معاملاتنا اليومية.

وأوضح أن بطاقات الائتمان هي للاستخدام الشخصي، بخلاف الأوراق النقدية التي يتم تداولها بين مختلف الناس، ناهيك عن أنها تعد آمنة في طريقة الدفع.

ارتد حذاءك وتجنب لمسه

ونوه الخبير التركي، إلى أن الأحذية قد تجلب الفيروس إلى المنزل، ولكنه لا ينتقل من تلقاء نفسه في داخله.

وأضاف أنه عندما نعود إلى المنزل، علينا أولا خلع الحذاء، وإذا كان هناك أطفال في البيت، فيجب علينا إبعادهم عنه، بحيث لا يكون في متناول أيديهم.

وشدد على أن القاعدة الأساسية بعد ذلك هي غسل اليدين جيدا بعد ذلك، مشيرا إلى أنه إذا كان الفيروس على الأحذية، فإنه لا ينتقل عبر الهواء، بل من خلال اللمس.

كيف نتعامل مع حمولتنا القادمة؟

وأكد الخبير التركي أنه عندما يتم استلام "حمولة" من الخارج، فيجب وضعها قبل فتحها في مكان مفتوح لمدة 6 أو 8 ساعات.

الغرغرة بالماء المالح غير مفيد

ولفت إلى أن الغرغرة بالماء المالح، أو الماء الساخن، من الأخطاء الشائعة، وقد تكون مضررة.

وأوضح، أن الغرغرة بالماء المالح، والساخن، والعديد من التطبيقات مثل استخدام مصفف الشعر الساخن ووضعه بالقرب من الفم، غير مفيد على الإطلاق بل مضر.

وشدد على أن المياه المالحة على وجه الخصوص، تعد خطيرة للغاية لأولئك الذين يعانون من أمراض القلب أو الفشل الكلوي.

الفيروس لا ينتقل عبر الحيوانات الأليفة.. ولكن

وقال الخبير التركي، لم تسجل حتى اللحظة وجود حالات نقل الفيروس من الحيوانات الأليفة كالقطط والكلاب.

وأضاف أنه عندما تخرج الحيوانات الأليفة من المنزل ثم تعود، ولتجنب إمكانية ملامسة مخالبها للفيروس، فيجب تنظيفها بقطعة قماش من الأمونيا أو الكحول.

ولفت إلى أن الدواجن وحيوانات المزارع لا تحمل الفيروس أو معدية، وفيروس "سارس كو 2" مصدره الخفافيش، وينتقل للبشر بواسطة حيوان آخر.

وفي رده على تساؤل حول إمكانية نقل الفيروس عبر الدم، أجاب: "لا توجد معلومات حتى الآن تفيد بأنه يمكن أن ينتقل عبر الدم، ولكن علينا إن كنا مضطرين أن يتم نقله من وإلى أشخاص أصحاء".

يجب تهوية الملابس لمدة 8 ساعات

وشدد الخبير التركي، على تجنب وضع ملابسنا بعد نزعها عند العودة إلى المنزل، في الخزانة مباشرة بجانب ملابسنا الأخرى.

وأوضح، أنه يجب علينا تركها في مكان مفتوح لتهويتها لمدة 6- 8 ساعات على الأقل.

هل تقتل أحماض المعدة الفيروس؟.. لا تشارك أطباقك

وأكد الخبير التركي، أنه عند تناول طعام فيه الفيروس، فإنه لا يبقى في المعدة، لأن أحماضها تقتله ولا يستطيع العيش فيها، وعليه فإنه يذهب مباشرة باتجاه الرئتين.

وأشار إلى أنه إذا وصل الفيروس إلى الفم أو الحنجرة، فإنه لا ينتظر حتى نقوم بشرب الماء، بل يتجه نحو الرئتين في ثوان.

وشدد على أن نكون حذرين بشأن التغذيه هذه الأيام عند بقائنا في المنزل.

وأضاف أنه يجب تجنب تناول أكثر من شخص من نفس الطبق، وعلينا استخدام الأطباق والملاعق ومستلزمات الطعام الخاصة بنا وليس لغيرنا.

ولفت إلى ضرورة التغذية المتوازنة، والنوم المنتظم، والحفاظ على الجسم منتعشا وحيويا.



هل ينتقل الفيروس عبر الهواء؟.. انتبه

ونوه الخبير التركي، إلى أنه عندما نسعل، فإنه ينتشر الفيروس داخل قطرات، تسقط على الأرض في غضون ثوان، أو تهبط على أقرب سطح.

وأشار إلى أن الفيروس يعيش في القطرات لمدة ثلاث ساعات على الأقل، وقد ينتقل عن طريق الاتصال "التلامس" أو استنشاق القطرات.

ولفت إلى أن الفيروس يعيش على الأسطح المستوية بشكل أطول، وتقل فرص عيشه على الأسطح الخشنة أو الناعمة، والدراسات حول هذا الأمر قليلة جدا.

وأوضح، أنه من الممكن أن يبقى على أسطح المعادن والبلاستيك لمدة 7- 8 ساعات على الأقل.

انتبه.. عند تناول الوجبات السريعة

وشدد الخبير التركي، على ضرورة التقليل من تناول الوجبات السريعة الباردة، وأوصى بضرورة عدم تناول الأطعمة مثل السلطات أو السندويشات الباردة من الخارج.

ولفت إلى أن هناك فرصة من أن يصيب الفيروس إما الشخص الذي يحزم الأطعمة أو الذي يجلب الطرد إلينا.

وأضاف، أنه إن اضطررنا إلى الوجبات السريعة، فيجب علينا رمي الأكياس في القمامة أولا، ومن ثم علبة الطعام، ثم غسل اليدين بشكل جيد، وبعدها البدء بتناول الطعام.