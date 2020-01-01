علاج التهاب الحلق فى المنزل

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التهاب الحلق من المشاكل الصحية المنتشرة كثيرا خاصة عند الأطفال وفى فترة تقلب الفصول خاصة عند قدوم فصل الربيع وتكون مصحوبة بالشعور بالحرقة والخدش بالحلق ويحاول أى شخص يعانى من التهاب الحلق الحصول على طريقة للعلاج من الطبيعة والوصفات المنزلية لتخفيف الشعور بالألم، ويقدم التقرير التالي طرق علاج التهاب الحلق في المنزل ببعض الوصفات البسيطة، وفقا لما ذكره موقع healthline.

1- الغرغرة بالماء المالح

الغرغرة بالماء المالح الدافئ يمكن أن تساعد في تهدئة الحلق، يسحب الملح المخاط من الأنسجة الملتهبة المتورمة ويساعد على تخفيف الآنزعاج.

توصى Mayo Clinic بدمج 1/4 إلى 1/2 ملعقة صغيرة من ملح الطعام مع كوب ماء دافيء ويقلب حتى يذوب الملح ثم تغرغر بها لعدة ثوان ثم ابصقها، وكرر الغرغرة بالملح عدة مرات يوميًا.

2- تناول أقراص الاستحلاب

تحتوى بعض أقراص استحلاب الحلق التي لا تستلزم وصفة طبية على المنثول ، وهو مكون يمكنه تخدير الأنسجة في الحلق برفق، يمكن أن يوفر لك ذلك راحة مؤقتة من الحرق والألم

ووفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها تسبب الفيروسات معظم التهاب الحلق لا يمكن علاج الفيروسات بالمضادات الحيوية التي تقتل البكتيريا فقط.

3- تناول المشروبات الدافئة المحلاه بالعسل

المشروب الدافئ المحلى بالعسل يمكن أن يساعد في تهدئة حلقك المتهيج، تحافظ هذه المشروبات أيضًا على رطوبة جسمك وهى خطوة مهمة أخرى في علاج التهاب الحلق، والعسل له فائدة أخرى عندما تكون مريضًا حيث تظهر الأبحاث أنها مادة فعالة في علاج السعال وتعمل كعلاج للسعال بدون وصفة طبية.

4- تناول الشاي الأخضر

الشاي الأخضر مشروب هام حيث يعمل كمضاد للجراثيم ومسكن للألم ومصدر غنى بمضادات الأكسدة كما أنه يساعد على تقليل الالتهاب.

5- الحفاظ على رطوبة الجسم

الحفاظ على رطوبة الجسم جزء مهم من علاج التهاب الحلق، عندما تعانى من الجفاف ، لا يستطيع جسمك إنتاج ما يكفى من اللعاب والمخاط للحفاظ على تشحيم حلقك بشكل طبيعي سيجعل ذلك التورم والالتهاب أسوأ.

الماء خيار جيد أو تنأول الشأى الدافئ أو الحساء الدافئ ، ويجب تجنب الكافيين لأن ذلك قد يجفف الحلق أكثر.

6- عمل جلسات البخار

يمكن أن يساعد التنفس في الهواء الرطب على تهدئة الأنسجة المتورمة فى أنفك وحلقك.

7- رفع رأس أثناء النوم

ضع وسادة إضافية أو اثنتين تحت رأسك سيساعدك الارتفاع الإضافي على التنفس بشكل أسهل مع تخفيف الاحتقان ، لن تضطر إلى النوم مع فتح فمك ، الأمر الذى يمكن أن يجفف الحلق ويسبب له المزيد من الألم.