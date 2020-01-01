كيف تصنع كمامة طبية بالمنزل بأدوات بسيطة؟

وكالات / سما /

تعاني عدد من الدول حول العالم من نقص حاد في عدد الكمامات الطبية التي تساهم في الحد من انتشار فيروس كورونا، هذه المشكلة تعاني منها أيضاً عدد من الدول العربية في حين أنه يمكن صناعة بعض الكمامات بأدوات متوفرة في المنزل مع ضرورة استبدالها بعد كل استخدام، تعرفوا من خلال خطوات بسيطة كيف يمكن صنع كمامة طبية في المنزل؟

يمكن صنع الكمامة في المنزل باستخدام طبقتين من مناديل المطبخ القوية بجانب طبقة من المناديل الورقية ويمكن وضعها فوق بعضها، ثم يتم قص طبقات المناديل إلى نصفين باستخدام مقص معقم بالكحول الطبي أو باستخدام ماء مغلي.

في الخطوة الثانية يتم لصق الطبقات مع بعضها البعض باستخدام شريط لاصق وباستخدام دباسة ورق يتم وضع دبوس في كل جانب، للتأكد من قوة الكمامة وتماسك الطبقات.

ثم باستخدام مثقاب للورق يتم عمل 4 ثقوب في الأطراف لتعليق حامل للكمامة ويمكن ارتدائها، وبهذه الطريقة نحصل على كمامة توفر قدر كبير من الحماية لمن يعتمد عليها.

كما يمكن تطبيق خطوة إضافية وهي إضافة طبقة من البلاستيك وذلك باستخدام دبابيس المكتب لتعليق طبقة بلاستيك في النظارة الطبية بحيث يتم استخدام لتقوية الكمامة المصنوعة في المنزل.