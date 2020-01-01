ملحم: إصابة جديدة بـ"كورونا" في شقبا غرب رام الله ليرتفع عدد الإصابات إلى 53 إصابة

رام الله / سما /

أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم، مساء اليوم السبت، تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا لفتاة عشرينية من قرية شقبا غرب مدينة رام الله.

جاء ذلك في بيان للمتحدث الرسمي صدر الليلة، قال: "إن الفتاة قدمت من تركيا يوم السبت الماضي عبر معبر الكرامة، كانت خاضعة للحجر المنزلي قبل أن تظهر العينات التي أخضعت للفحص اليوم إصابتها بالفيروس".

وأضاف أنه سيتم نقل المصابة إلى مركز الحجر الصحي في مستشفى هوغو تشافيز في ترمسعيا.

وأشار إلى أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في فلسطين "53" حالة، وتعافت "17" حالة في بيت لحم.

وأوضح أن العينات التي خضعت للفحص اليوم وعددها "6" وجميعها من مشتبه بإصابتهم في بيت لحم، أظهرت أنها سلبية أي غير حاملة للفيروس.