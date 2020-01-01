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إعادة ثمن 28 مليون تذكرة لـ"يورو 2020"

الأربعاء 18 مارس 2020 03:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
إعادة ثمن 28 مليون تذكرة لـ"يورو 2020"


وكالات / سما /

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا", عن إعادة المبالغ المدفوعة من الجماهير للحضور في كأس أمم أوروبا 2020، والتي تم تأجيلها لتقام في 2021.

وقال "اليويفا" في بيان نشره موقعه الرسمي عن موقف الجماهير التي اشترت تذاكر لـ"اليورو" المؤجل: "كل المشجعين الذين اشتروا تذاكر ليورو 2020 ولن يتمكنوا من الحضور في العام المقبل، سنرد لهم ثمن التذاكر كاملا".

وأضاف: "سيتم التواصل عبر البريد الإلكتروني معهم خلال الشهر المقبل لتحديد كيفية حدوث ذلك لضمان إرجاع حقوقهم".

يشار إلى أن طلبات التذاكر لكأس أمم أوروبا كانت قد بلغت 28.3 مليون طلب لشراء التذاكر في فبراير الماضي، وهو ضعف إجمالي الطلبات على التذاكر في كأس أمم أوروبا 2016 في فرنسا بنفس هذا التوقيت قبل 4 سنوات.

#الاتحاد الاوروبي #اليويفا #كأس أمم أوروبا #اليورو #يورو 2020

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