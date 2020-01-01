4 مواعيد مُقترحة لاستئناف الدوري الإسباني

وكالات / سما /

تعمل رابطة أندية الدوري الإسباني لكرة القدم، على استكمال مباريات الليجا هذا الموسم، وعدم إلغاء المسابقة، رغم أن فيروس كورونا لا يزال ينتشر في العالم وفي إسبانيا بالتحديد، بشكل متسارع ومخيف.

وكان الاتحاد الإسباني للعبة، قد قرر تأجيل المسابقة المحلية لأجل غير مسمى، ضمن التدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وبعدما قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، تأجيل يورو 2020 إلى العام القادم، سيكون بمقدور رابطة الليجا استكمال الدوري الإسباني هذا الموسم، حتى لو كان ذلك في الصيف.

وبحسب إذاعة “كادينا سير” الإسبانية، فإن رابطة الليجا وضعت 4 مواعيد محتملة لاستكمال البطولة خلال الموسم الحالي، الأول؛ هو استئناف المسابقة للدرجة الأولى والثانية بدايةً من 23 أبريل إذا سارت الأمور بطريقة إيجابية.

أما الموعد الثاني، فهو هو الانتظار لمدة شهر ونصف وعودة الدوري بدايةً من 2 مايو المقبل، أو تأجيله إلى غاية الرابع عشر من الشهر نفسه، أي بعد انقضاء شهرين كاملين على الإيقاف.

أما إذا امتدت حالة الطوارئ في إسبانيا أكثر من ذلك، سيكون تاريخ استئناف الليجا بعد 14 مايو، بحيث تنتهي البطولة خلال شهرين أو شهر نصف إن أمكن، علماً أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم حدد 30 يونيو القادم كموعدٍ لإنهاء الموسم في جميع الدوريات بالقارة العجوز.