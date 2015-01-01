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خشية من تفشي كورونا

باشراف السنوار ..البدء في تجهيز الف غرفة حجر صحي في قطاع غزة

الثلاثاء 17 مارس 2020 03:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
باشراف السنوار ..البدء في تجهيز الف غرفة حجر صحي في قطاع غزة


غزة / سما/

قالت مصادر فلسطينية في قطاع غزة ان اعمال تجريف وانشاء بدأت صباح الثلاثاء لأراض جنوب وشمال قطاع غزة؛ تمهيدًا لإقامة حجر صحي للعائدين من الخارج للقطاع.

وقال مدير دائرة الصحة والبيئة في بلدية رفح مهند معمر في تصريحات له  "تم البدء صباح اليوم، بتسوية قطعة أرض تبلغ (20دونمًا/20ألف متر مربع)، غربي محافظة رفح، لتخصيصها لحجر صحي" موضحا أن العمل يتم بتكامل وتنسيق مُشترك ما بين البلدية، ولجنة المتابعة الحكومية، ومصلحة مياه بلديات الساحل، وشركة توزيع الكهرباء، لتوفير كل ما يلزم للحجر.

وقال أنه سيتم بناء 500غرفة خرسانية برفح ومثلها في شمال غزة، مزودة بحمام لكل غرفة؛ متوقعًا أن يستمر العمل لعشرة أيام، حتى يصبح الحجر جاهزًا موضحا نه جرى التنسيق مع شركة توزيع الكهرباء، وتم إمداد المكان بالطاقة، بالإضافة إلى أنه سيجري تمديد شبكات مياه وخطوط صرف صحي، بالتعاون مع مصلحة المياه.

وبينت المصادر ان رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار بنفسه على أعمال الإنشاء في المنطقتين، وذلك برفقة عدد من قيادات الحركة.

#غزة #كورونا #السنوار #رفح #الشمال
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