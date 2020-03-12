غزة: ارتفاع عدد ضحايا حريق النصيرات إلى "19"

غزة / سما /

ارتفع عدد ضحايا حريق النصيرات الأليم وسط قطاع غزة، اليوم الأحد، إلى 19 قتيلاً، مع وجود إصابات أخرى في المشافي.

ووصل عصر اليوم، جثمان المواطنة حياة إبراهيم صبح (50 عامًا) بعد أن توفيت خلال العلاج بمستشفى الميزان في مدينة الخليل بالضفة الغربية، وفق ما نشره إعلام معابر قطاع غزة.

وعلى ضوء الحادثة، أقيل الخميس الماضي بتاريخ 12/3/2020، رئيس بلدية النصيرات محمد أبو شكيان من منصبه.

وقال أبو شكيان عبر صفحته على "فيسبوك": أهلنا الكرام في مخيم النصيرات ندعو الله الرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى والعوض للمتضررين جراء الحادث الأليم الذي أصابنا جميعاً".

وأضاف: "من موقع المسؤولية تلقيت قرار وزارة الحكم المحلي بإيقافي عن العمل وتكليف النائب للقيام بأعمال البلدية لحين انتهاء التحقيقات من اللجنة المكلفة".

ودعا أبو شكيان لجنة التحقيق للإسراع في إظهار النتائج للجميع، فيما دعا أعضاء المجلس البلدي والموظفين بمضاعفة الجهود وتقديم الدعم اللازم لأهلنا في المخيم وخاصة في ظل التهديدات الصحية والجوية التي تمر بها المنطقة.

وقبل عشرة أيام تقريبًا، انفجرت أسطوانات للغاز قرب مخبز البنا بقلب السوق بمحافظة النصيرات وسط قطاع غزة، نجم عنها حرائق ضخمة التهمت موقف السيارات وعدد من البيوت المجاورة إلى جانب الإصابات التي تعرض لها نحو 51 شخصاً.