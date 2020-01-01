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قلق إسرائيلي : نحو 3 آلاف مريض بـ "كورونا" لم يتم تشخيصهم

الأحد 15 مارس 2020 12:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
قلق إسرائيلي : نحو 3 آلاف مريض بـ "كورونا" لم يتم تشخيصهم


القدس المحتلة / سما /

 ذكر موقع صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، اليوم الأحد، أن هناك حالة من القلق في أوساط وزارة الصحة الإسرائيلية، عقب اكتشاف 4 حالات مصابة بفيروس كورونا، لم يعرف مصدر انتقال العدوى إليهم.

وتقدر الوزارة أن هناك ما بين 2500 إلى 3000 مريض غير مشخصين حتى الآن، مشيرةً إلى أن هناك حالة من القلق بسبب عدم تشخيصهم وعدم معرفة انتقال العدوى للأربعة المكتشف إصابتهم حديثًا.

ووفقًا لموقع الصحيفة، فإن الوزارة ستجري مزيدًا من الفحوصات لمحاولة تحديد معرفة أسباب انتشار الفيروس بين السكان، وليس فقط العائدين من الخارج.

ومن بين المصابين الجدد، إسرائيلية أصيبت بالمرض دون معرفة المصدر. ووفقًا للتحقيق الوبائي فإنها لم تكن على اتصال بأي مريض آخر معروف، ولم تعد من الخارج، وأصيب أبناؤها بالعدوى، بالإضافة إلى إصابة آخر شمال البلاد، وسائق إسعاف أصيبت زوجته وأبناؤه وشخص آخر كان على اتصال معه.

#اسرائيل #فيروس كورونا #مصابين

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