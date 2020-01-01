سلطات الاحتلال تغلق أبوابًا مؤدية للمسجد الأقصى

القدس المحتلة / سما /

أغلقت إسرائيل اليوم الأحد، عددًا البوابات المؤدية للمسجد الأقصى المبارك، وأبقت بعضها مفتوحًا، ضمن إجراءات وقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

ورفضت شرطة الاحتلال السماح لحراس المسجد بفتح جميع أبواب القطانين والحديد والغوانمة، باستثناء أبواب الأسباط وباب الملك فيصل حطة والمجلس والسلسلة وجرى إغلاق المصليات المسقوفة في المسجد.

كما فتحت سلطات الاحتلال باب المغاربة، حيث اقتحمت مجموعة من المستوطنين باحات الأقصى وتجوّلوا في باحاته، في ظلّ دعوات لصلاة حاخامات في الأقصى اليوم بحجة فايروس كورونا.