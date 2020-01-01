صحيفة: عشرات آلاف الإسرائيليين يعيشون في قلق وتوتر بفعل كورونا

القدس المحتلة / سما /

قالت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، اليوم الأحد، إن عشرات آلاف الإسرائيليين يعيشون حالة من القلق والتوتر بفعل انتشار فيروس كورونا، وما يرافق ذلك من معلومات مغلوطة حوله عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وبحسب الصحيفة، فإن الرقم المجاني "الخط الساخن" الذي خصص لمساعدة الإسرائيليين، لا يكاد يتوقف عن استقبال آلاف الاتصالات يوميًا لطلب المساعدة، بشأن التعامل مع الفيروس.

ووفقًا للصحيفة، فإنه يتوقع زيادة عدد الاتصالات في ظل إمكانية زيادة حالة التوتر مع فرض الإجراءات الجديدة بإغلاق المطاعم والمقاهي وصالات السينما ووقف كل الأنشطة الترفيهية، وزيادة حالات العزل.