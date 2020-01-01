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ملحم: لا إصابات جديدة بـ"كورونا" و180 عينة سيعلن عن نتائجها فور الانتهاء منها

السبت 14 مارس 2020 08:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
ملحم: لا إصابات جديدة بـ"كورونا" و180 عينة سيعلن عن نتائجها فور الانتهاء منها


رام الله / سما /

قال الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم، إنه لم تسجل إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في فلسطين، ليستقر عدد الاصابات عند 38 جميعها في بيت لحم، باستثناء واحدة في طولكرم.

وأكد ملحم خلال مؤتمر صحفي، عقده في مدينة رام الله مساء اليوم السبت، للوقوف على آخر مستجدات فيروس كورونا (كوفيد -19)، إن هناك 180 عينة قيد الفحص المخبري، وسيعلن عن نتائجها فور الانتهاء منها.

وجدد ملحم دعوته لجميع المواطنين بتفهم إجراءات الحكومة حرصا عليهم وحفاظا على سلامتهم، وطالب بالاقلاع عن العديد من العادات كالمصافحة والتقبيل، التي من شأنها أن تنقل العدوى، كذلك الحد من التنقل في المدن، خاصة في بيت لحم، والخروج ينبغي أن يكون للضرورة القصوى، والتقيد بالتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة والأجهزة الامنية.

كما دعا ملحم، المواطنين إلى عدم المبالغة في شراء المواد الغذائية في كافة محافظات الوطن، مشيراً إلى أن لا نقص في هذه المواد في أية محافظة.

وطالب المواطنين بالاتصال على الرقم المجاني، الذي وفرته وزارة الصحة في حال الشك بوجود أعراض للمرض، وللاستفادة في التفريق بين الانلفونزا العادية الموسمية وكورنا، والاستماع للبرامج التثقيفية والتوعوية التي يبثها تلفزيون فلسطين الرسمي يوميا ويستضيف خلالها خبراء في الصحة والوقاية.

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