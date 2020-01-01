آبل تؤجل إطلاق IPhone 9 إلى أجل غير مسمى

وكالات / سما /

قررت شركة آبل تأجيل حدث إطلاق المنتجات المقرر عقده في شهر مارس بعد استمرار التأخيرات في إنتاج الخليفة المتوقع لجهاز (iPhone SE)، وذلك حسبما أكد مصدر في شركة آبل لموقع (Cult of Mac).

وتسببت عدة مشاكل أخرى في قرار تأجيل الحدث المُخطط له، بما في ذلك التأثير المستمر لوباء فيروس كورونا في كاليفورنيا وأماكن أخرى.

وقال المصدر إن شركة آبل أصبحت قلقة بشأن تجمع نحو ألف شخص ضمن هذا الحدث، والذي كان مقررًا في الأصل في أواخر شهر مارس ضمن مسرح ستيف جوبز في مقر شركة آبل المسمى (Apple Park) بمدينة كوبرتينو بولاية كاليفورنيا.

ولم ترسل آبل دعوات لحضور هذا الحدث المشاع منذ فترة طويلة، وبحسب ما ورد، فقد عبر المسؤولون التنفيذيون في الشركة المصنعة لهواتف آيفون عن بعض القلق بشأن عدم قدرتهم على ضمان التباعد الاجتماعي في حدث عام في مبنى محصور حيث يجلس الناس بجانب بعضهم البعض.

ويأتي قرار الشركة الأمريكية في أعقاب إصدار إدارة الصحة العامة في مقاطعة سانتا كلارا أمرًا يوم الاثنين بحظر التجمعات التي تضم ألف شخص أو أكثر بين 11 مارس و 1 أبريل، وهناك في الوقت الحاضر 43 حالة إصابة معروفة بفيروس كورونا في مقاطعة سانتا كلارا، مع وفاة واحدة.

وتشير ولاية كاليفورنيا حاليًا إلى 133 حالة مؤكدة وحالتي وفاة، وهناك ما لا يقل عن 900 حالة في الولايات المتحدة بشكل عام، مع ما لا يقل عن 30 حالة وفاة.

ويبدو أن الأمر الذي أصدرته مقاطعة سانتا كلارا كان عاملاً رئيسًا في قرار شركة آبل بعدم عقد حدث المنتجات في شهر مارس، بالإضافة إلى التأخر في إنتاج منتجين من المنتجات الرئيسية، كما أن عدم توفر تلك الأجهزة الجديدة للبيع في جميع أنحاء العالم بعد فترة وجيزة من الحدث كان جزءًا من الظروف المتعددة التي أدت إلى التأجيل.

وقال المصدر إنه سيكون من الصعب تحديد مدى التوفر وخطط الإعلان إلى أن تتمكن آبل من تقييم جدول إنتاج المكونات وتجميع المنتج النهائي بشكل أفضل، مضيفًا أن الشركة وضعت جدولًا أوليًا جديدًا لجميع العناصر المرتبطة بإطلاق المنتجات الجديدة، ومع ذلك، فإن الجدول الزمني ليس ثابتًا ويمكن أن يتغير من يوم إلى آخر.