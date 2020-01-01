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"الحمدلله" ! .. إلهان عمر تعلن زواجها من عشيقها بعد النفي ( صورة )

الخميس 12 مارس 2020 09:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"الحمدلله" ! .. إلهان عمر تعلن زواجها من عشيقها بعد النفي ( صورة )


وكالات

قطعت النائبة الديمقراطية إلهان عمر الشك باليقين، وأعلنت الزواج من "عشيقها" المستشار تيم مينيت بعد شهور من إنكار ذلك أمام زوجة الأخير التي اتهمتها بسرقته!.

ونشرت عمر على حسابها في "إنستغرام صورة تجمعها بتيم، كاتبة فوقها: تزوجنا!.. من الشراكة السياسية إلى شراكة الحياة، كم أنا ممتنة، الحمدلله".

يذكر أن زوجة مينيت بيث كانت قد تقدمت بدعوى طلاق ضد زوجها بعد اتهامه بإقامة علاقة غير شرعية مع إلهان عمر وهو ما نفته الأخيرة مرارا.

وتربط تيم بزوجته بيث علاقة زواج امتدت لأكثر من 15 عاما، ولديهم ابن يبلغ من العمر 13 عاما.

وتظهر إلهان عمر البالغة من العمر 38 مع زوجها الجديد البالغ من العمر 55 عاما في الصورة وخواتم الزواج في أصابعهما.

وحصلت عمر الطلاق من زوجها السابق أحمد هيرسي في العام الماضي، كما زعم هيرسي أن عمر كانت تخونه مع مينيت وعرضت عليه آلاف الدولارات ليلزم الصمت عن أسباب انفصالهما.

بينما حصل مينيت على الطلاق من زوجته بيث مينيت في العام الماضي أيضا، وقالت بيث إنها أعلنت الانفصال عن زوجها بعدما اعترف بخيانته وحبه لإلهان عمر.

وقال المتحدث الرسمي لإلهان عمر، جيريمي سليفين، إن "عمر ومينيت تزوجا بشكل رسمي وحسب الشريعة الإسلامية"، بحسب ما نقلته "إن بي سي نيوز".

وتعد إلهان عمر واحدة من أول امرأتين مسلمتين تحصل على مقعدها في الكونغرس في نوفمبر/تشرين الثاني.

#الهان عمر #زواج #امريكا
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