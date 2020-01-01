الخارجية المصرية توضح قضية استئناف الرحلات الجوية مع السعودية

القاهرة /وكالات/

أصدرت وزارة الخارجية المصرية تنويها بخصوص بيان السفارة السعودية في القاهرة حول استئناف حركة الطيران بين البلدين يومي الثلاثاء والأربعاء.

وقالت الخارجية المصرية في بيان لها أمس الاثنين إنها استفسرت من السلطات السعودية حول تمكين الزائرين من العودة إلى المملكة يومي 10 و11 مارس الجاري.

وأضاف البيان أن المقصود بذلك هو عودة المواطنين السعوديين فقط المتواجدين بمصر إلى السعودية، والأمر لا يتعلق بالمواطنين المصريين.

وفي وقت سابق، أعلنت السفارة السعودية استئناف رحلات شركات الطيران بين المملكة ومصر بما فيها "الخطوط السعودية" و"مصر للطيران" و"طيران ناس" وغيرها من الشركات ليومي الثلاثاء والأربعاء وفق جداولها المعتادة لتمكين الزائرين من العودة إلى المملكة.

وكانت السعودية قد علقت سفر المواطنين والمقيمين مؤقتا من وإلى 14 دول، بينها مصر، للسيطرة والحد من انتشار فيروس كورونا.