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الجامعة الاسلامية تعتمد التعليم عن بعد والالكتروني خلال حالة الطوارئ

الإثنين 09 مارس 2020 10:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجامعة الاسلامية تعتمد التعليم عن بعد والالكتروني خلال حالة الطوارئ


غزة / سما /

أعلنت الجامعة الإسلامية في قطاع غزة، مساء اليوم الإثنين، عن التزامها بتعليمات الحكومة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات المختصة فيما يتعلق بتعليق العمل الأكاديمي والإداري داخل الحرم الجامعي خلال حالة الطوارئ.

وقالت الجامعة في بيان لها، إنه تقرر اعتماد التوجه نحو أسلوب التعليم عن بعد والتعليم الالكتروني لمتابعة العملية التعليمية خلال حالة الطوارئ لضمان عدم إضاعة الفصل الدراسي الحالي عن الطلبة.

وأوضحت أنها ستضع كل إمكاناتها البشرية والمادية لتحقيق ذلك، مهيبة بأساتذتها وطلابها أخذ هذا الموضوع بكامل الجدية.

وأشارت إلى أنها مرت بظروف أصعب من ذلك، ولديها الخبرة والإصرار لمواصلة المسيرة التعليمية.

ولفتت إلى اعتماد تشكيل ثلاث لجان لمتابعة حالة الطوارئ، الأولى لجنة طوارئ عليا لإدارة حالة الطوارئ، والثانية لجنة للتعليم الإلكتروني من أساتذة مختصين للمباشرة في ذلك في أقرب فرصة ممكنة، والثالثة لجنة للتوعية الصحية للطلبة والعاملين والجمهور.

ودعت جموع الطلبة المبادرة للتواصل مع عمداء الكليات ورؤساء الأقسام ومدرسيهم للاستفسار حول أية أمور أكاديمية، وكذلك التواصل مع عمادة شئون الطلبة وعمادة القبول والتسجيل والدائرة المالية للحصول على الخدمات الإدارية التي يرغبونها عبر الوسائل الإلكترونية.

#الجامعة الاسلامية #غزة #التعليم عن بعد

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