20 ألف مصلي يأدون صلاة الجمعة في المسجد الاقصى

القدس المحتلة / سما /

أدى نحو 20 الف من المواطنين، الصلاة اليوم الجمعة، في رحاب المسجد الأقصى المبارك.

وقال مدير المسجد الأقصى المبارك عمر الكسواني، إن نحو 20 ألف مصل توافدوا للأقصى وسط انتشار شرطة الاحتلال الخاصة على بواباته والتدقيق في هويات الشبان والمواطنين.

وأضاف أن دائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى المبارك اتخذت جميع التدابير اللازمة لوقاية المصلين من فيروس كورونا، عبر تعقيم المصليات قبل وبعد كل صلاة، والتوعية من خلال خطبة الجمعة من الفيروس.

وأشار إلى أن نحو 4 آلف مصل أدوا صلاة الفجر في الأقصى.