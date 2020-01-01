شاهد الصور : تشييع حاشد وحزين لضحايا "النصيرات" بغزة

غزة / سما /

شيعت جماهير فلسطينية غفيرة وسط قطاع غزة، اليوم الجمعة، جثامين 10 من ضحايا الحادث المؤسف الذي وقع جراء حريق وانفجار اسطوانات غاز في مخبز بمخيم النصيرات وسط القطاع.

وأدى المصلون صلاة الجنازة على 6 من الوفيات في مسجد القسام بالنصيرات، و 4 في المسجد الكبير بمخيم البريج.

وحمل ذوي الضحايا جثامينهم انطلاقًا من مستشفى شهداء الأقصى تجاه منازلهم لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليهم.

وشاركت شخصيات سياسية وعامة في مسيرات التشييع التي شهدت حالة من الحزن على مصير الضحايا خاصةً أن غالبيتهم من النساء والأطفال.

وأكد خليل الحية القيادي في حركة حماس خلال كلمة له على أن الحركة وكافة الفصائل ستعمل على مساندة أهالي الضحايا، والوقوف إلى جانب المصابين.

ولفت إلى قرار قطر بتقديم دعم بمبلغ 2 مليون دولار من أجل تعويض الأضرار.

وبين أنه يتم العمل من قبل الجهات المختصة لحصر الأضرار، كما أنه يتم العمل من قبلهم لتحديد الخلل الذي جرى لتفاديه والتأكد من إجراءات السلامة المتبعة، والتشديد عليها في المحال الأخرى.

وكان 10 مواطنين توفوا وأصيب نحو 60 آخرين منهم 14 بحالة خطيرة، فيما تسبب الحريق بأضرار هائلة في المنطقة بأكملها.

ونشرت وزارة الصحة بغزة أسماء الضحايا، وهم: زياد زكريا ابراهيم حسين 22 عاما، وليان حسن محمود حسين 5سنوات، ومنال حسن محمود حسين 4 أعوام، ولينا اياد مدحت حمدان 16 عاما، وإيمان حسن محمد حسين(ابو محروق) 23 عاما، وسلوى عبد الوهاب محمد حمدان 47 عاما، وريتال احمد محفوظ عيد 3 اعوام، وسالي احمد محفوظ عيد 16 عاما، وفراس ماجد محمد عوض الله 12 عاما، وعدي ماجد عامر أبو يوسف 19 عاما.