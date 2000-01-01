الرئيس عباس يصدر مرسوماً باعلان حالة الطوارئ في فلسطين لمدة شهر

رام الله / سما /

أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم الخميس، مرسوما رئاسيا بإعلان حالة الطوارئ في جميع الأراضي الفلسطينية لمدة شهر، اعتبارا من تاريخه، لمواجهة فيروس كورونا.

وبناء على ذلك ، قرر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه، تعطيل المدارس ورياض الأطفال والمعاهد والجامعات في كافة محافظات الوطن طيلة فترة الطوارئ، على أن يكون الموظفين والأطباء على رأس عملهم.

وأضاف: ندرس إمكانية إغلاق المعابر الحدودية كافة مع دول العالم، وإغلاق كامل المناطق السياحية والدينية في فلسطين.

وأشار إلى إلغاء أي مؤتمرات دولية أو وطنية في فلسطين، ومنع التجمهر والتظاهر في كافة الأراضي الفلسطينية وأن تكون الحركة بين المحافظات للضرورة القصوى فقط وخاصة في بيت لحم.

وأهاب بكافة المواطنين بعدم الانجرار وراء الشائعات والالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات الرسيمة، ومنع أي تصريحات إعلامية من أي مسؤول إلا من يتم تخويله، وأكد على أنه سيتم نشر قوى الأمن بكافة تجهيزاتها في كل المحافظات.

وجاء اصدار المرسوم الرئاسي هذا بعد ان تم اليوم الخميس الكشف عن اصابة سبعة مواطنين في بيت لحم بفيروس "كورونا".

من جانبه أعلن وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت، مساء اليوم الخميس، فرض حظر على مدينة بيت لحم بسبب مخاوف انتشار فيروس كورونا.

وبحسب موقع "يديعوت أحرونوت"، فإن القرار يهدف منع دخول وخروج الأشخاص من المدينة تحسبًا لتفشي المرض، بعد أن تم كشف عن إصابة 7 أشخاص داخلها.

وادعى الموقع أن القرار اتخذ بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية.

وهذا نص المرسوم الرئاسي

رئيس دولة فلسطين

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

استنادا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته، ولا سيما أحكام الباب السابع منه وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا وتحقيقا للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:

1-إعلان حالة الطوارئ في جميع الأراضي الفلسطينية لمواجهة خطر فيروس الكورونا ومنع تفشيه.

2-تتولى جهات الاختصاص اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لمواجهة المخاطر الناتجة عن فيروس كورونا وحماية الصحة العامة وتحقيق الأمن والاستقرار.

3-تكون حالة الطوارئ هذه لمدة 30 يوما.

4-يخول رئيس الوزراء بالصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتحقيق غايات هذا الإعلان كافةً.

على الجهات المختصة كافة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ 5 آذار 2020

محمود عباس

رئيس دولة فلسطين

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية