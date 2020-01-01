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مصرع عشرة أشخاص جراء انهيار مبنى سكني في مدينة كراتشي الباكستانية

الخميس 05 مارس 2020 06:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصرع عشرة أشخاص جراء انهيار مبنى سكني في مدينة كراتشي الباكستانية


اسلام اباد /سما/

 لقي عشرة أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب أكثر من ثلاثين بجروح إثر انهيار مبنى سكني في مدينة كراتشي عاصمة إقليم السند في جنوب باكستان.

وأوضحت الشرطة الباكستانية أن مبنى قديما مكونا من خمسة طوابق في حي رضوية بكراتشي انهار اليوم بشكل مفاجئ، مضيفة أن فرق الإغاثة قامت بانتشال عشرة أشخاص، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

من جانبه أمر رئيس وزراء حكومة إقليم السند مراد علي شاه الإدارة المحلية بتقديم المساعدة اللازمة للمتضررين.

وأشارت وسائل الإعلام إلى إمكانية ارتفاع حصيلة الضحايا نظراً لاستمرار عملية رفع الأنقاض.

#باكستان #كراتشي #وفاة #انهيار مبنى

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