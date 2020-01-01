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مقتل 16 سوري في قصف على مزرعة دواجن بمحافظة ادلب واردوغان يتوجه لموسكو

الخميس 05 مارس 2020 11:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل 16 سوري في قصف على مزرعة دواجن بمحافظة ادلب واردوغان يتوجه لموسكو


وكالات -

 قُتل 16 وأصيب 18 مدنيا فجر الخميس، جراء استهداف مقاتلات روسية مزرعة دواجن لجأ إليها مدنيون في محافظة إدلب السورية.
وقال مرصد الطيران التابع للمعارضة السورية، إن مقاتلات روسية شنت هجومًا على بلدة معرة مصرين في إدلب، عند الساعة الثالثة والنصف تقريبًا.
وذكرت مصادر من الدفاع المدني (الخوذ البيضاء)، للأناضول، أن الهجوم الجوي أسفر عن مقتل 16 وإصابة 18 مدنيا كانوا قد لجأوا إلى مزرعة دواجن في البلدة.
ونقلت فرق الدفاع المدني المصابين إلى المراكز الطبية القريبة من المنطقة، فيما تتواصل أعمال البحث والإنقاذ في مكان الهجوم.
إلى ذلك توجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على رأس وفد رفيع المستوى إلى العاصمة الروسية موسكو، حيث سيلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين، لبحث الاوضاع في سوريا.
وأفاد مراسل الأناضول، الخميس، أن طائرة الرئاسة التركية أقلعت من مطار أسن بوغا الدولي في العاصمة أنقرة، حيث كان في توديع أردوغان، كل من نائبه فؤاد أوقطاي، ووالي أنقرة واصب شاهين، ومدير أمن العاصمة ثروت يلماز، ومسؤولين آخرين.
ويرافق أردوغان في زيارته التي تستغرق يوماً واحداً، وزراء الخارجية مولود تشاووش أوغلو، والدفاع خلوصي أكار، والمالية براءت ألبيرق، ورئيس الاستخبارات هاكان فيدان، ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، والناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، والمتحدث باسم حزب العدالة والتنمية عمر جليك، ونائب رئيس الحزب العدالة والتنمية ماهر أونال.

#ادلب #روسيا #قصف #تركيا

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