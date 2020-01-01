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المرصد: القوات التركية تواصل قصف مواقع الجيش العربي السوري في سراقب

الأربعاء 04 مارس 2020 10:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المرصد: القوات التركية تواصل قصف مواقع الجيش العربي السوري في سراقب


وكالات -

 أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء بأن الطائرات المسيرة والمدفعية التركية تواصل قصفها لمواقع قوات الجيش السوري في مدينة سراقب وريفها شرق مدينة إدلب.
 وأضاف المصدر أن هذا يتزامن مع قصف تنفذه طائرات حربية روسية على محاور بريف مدينة سراقب وسرمين. 
ويأتي استمرار المعارك في إدلب قبل يوم واحد من اللقاء المرتقب بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان في موسكو، في مسعى لتهدئة التوترات في إدلب.
 وكان المرصد أفاد قبل يومين باستعادة الجيش العربي السوري السيطرة على مدينة سراقب، بعد سيطرة الفصائل والقوات التركية عليها لأربعة أيام. وتقع سراقب على الطريق الذي يربط العاصمة دمشق بمحافظة حلب شمالي سورية.
 

#سراقب #تركيا #الجيش السوري

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