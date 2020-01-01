رسميا.. لجنة الانتخابات "الإسرائيلية" تعلن موعد نشر النتائج النهائية لانتخابات الكنيست الـ23

القدس المحتلة / سما /

أفادت لجنة الانتخابات المركزية "الإسرائيلية"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن النتائج النهائية لانتخابات الكنيست الثالثة والعشرين سيتم نشرها رسميًا في 10 من مارس 2020.

وأشارت لجنة الانتخابات، إلى أنه من المتوقع أن تتغير النتائج حتى ذلك التاريخ.

ومساء أمس الاثنين، فاز حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية، بحسب استطلاعات رأي بعد ادلاء الناخبين باصواتهم .

وأعلنت مفوضية الانتخابات في إسرائيل إغلاق مراكز الاقتراع في انتخابات الكنيست، والبدء بعملية فرز الأصوات، فيما أظهرت نتائج أولية تقدم بنيامين نتنياهو، حسب وسائل إعلام إسرائيلية. وبينت استطلاعات الرأي الأولية حصول اليمين الاسرائيلي على 60 مقعدا واليسار على 54 مقعدا فيما حصلت القائمة العربية المشتركة على 15 مقعدا.

وأكد رئيس القائمة العربية في الكنيست الإسرائيلي أيمن عودة، في وقت سابق، أن "الفلسطينيين سينتصرون على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر الإطاحة برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو".

وقال عودة، إن وجود "القائمة المشتركة"، ليس لإنجاح غانتس، ولكن من إحدى مهامها إسقاط نتنياهو، وأنه بحصول القائمة على 16 مقعدا "سيسقط نتنياهو تلقائيا".

وتمكنت القائمة المشتركة المكونة من أطر وأحزاب مختلفة من طوائف وشخصيات مختلفة من الحصول على 13 مقعدا في الكنيست لتصبح القوة الثالثة بعد حزب "الليكود" بزعامة رئيس الوزراء نتنياهو، وحزب "أزرق أبيض" برئاسة بيني غانتس.

واليكم ما جاءت به نتائج العينة الانتخابية للقناة 13 العبرية:

الليكود - 37، تحالف "أزرق ابيض"- 32، "المشتركة" - 14، حزب "شاس" - 9، يهدوت هتوراة - 8، "يسرائيل بيتينو"- 8، "العمل – جيشر- ميرتس" - 6، "يمينا"- 6.

بينما جاءت نتائج العينة الانتخابية للقناة 11 العبرية:

الليكود - 36 ، تحالف "أزرق ابيض"- 33 ، "المشتركة" - 15 ، حزب "شاس" - 9، يهدوت هتوراة - 8 ، "يسرائيل بيتينو"- 6، "العمل – جيشر- ميرتس" - 6 ، "يمينا"- 7.

وكانت نتائج العينة الانتخابية للقناة 12 العبرية:

الليكود - 37، تحالف "أزرق ابيض"- 33، "المشتركة" - 14، حزب "شاس" - 9، يهدوت هتوراة - 7، "يسرائيل بيتينو"- 6 ، "العمل – جيشر- ميرتس" - 7 ، "يمينا"-7 .

في حين ذكرت النتائج حسب قناة كان العبرية:

الليكود: 36 مقعد، كحول لفان: 33 مقعد ،القائمة العربية المشتركة: 15 مقعد ، شاس: 9 مقاعد، يهدوت هتوراة: 8 مقاعد، يمينا : 7 مقاعد،

يسرائيل بيتنا: 6 مقاعد، تحالف العمل جيشر ميرتس: 6 مقاعد.

وفي أول تعليق عل النتائج غرد بنيامين نتنياهو على توتير : "شكرا"

وذكر معدو استطلاعات الرأي في القنوات الإسرائيلية، والتي ترتكز على عينات انتخابية يتم جمعها ميدانيًا من أمام صناديق الاقتراع حتى الساعة الثامنة مساء وتشكل النتائج الأولية غير الرسمية للانتخابات، أن نتائج الاستطلاعات المرتقبة ستشكل مفاجأة، على حد تعبيرهم، مرجحين نتائج مغايرة للتوقعات.

ولفتت وسائل الإعلام العبرية إلى أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، كان قد كثف من دعواته الطارئة لأنصار الليكود للخروج والمشاركة في التصويت، في حين امتنع عن ذلك اليوم، ما يشير إلى ارتفاع نسبة تصويت أنصار معسكر اليمين، ويفسر ما وصف بحالة "الرضى" التي تظهر في مقر الليكود الانتخابي.

وفي هذا السياق، قال المشرف على الاستطلاعات التي يعدها معهد "ديالوغ" للقناة 13 الإسرائيلية، البروفيسور كميل فوكس: "أنا أعتقد أن الاستطلاع الذي سيتم نشره هذا المساء سيكون أحد استطلاعات الرأي الأكثر إثارة التي نبثها على الإطلاق"، وأضاف "نحن نشاهد أشياء لم نر مثلها من قبل".

وتشكل نسبة التصويت اللاعب الأبرز في الانتخابات الحالية، في ظل تسجيل نسب مرتفعة في المجتمع العربي يرافقها معدلات لم تسجل لدى الوسط اليهودي منذ العام 1999، وذلك بارتفاع يقدر بنحو 3% عن انتخابات أيلول/ سبتمبر الأخيرة، وسط ارتفاع بارز لنسب التصويت في مناطق سيطرة الليكود.

وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية أن نسبة التصويت وصلت حتى الساعة السادسة إلى 56.3% وسجلت ارتفاعا بنسبة 2.8% عن الانتخابات الأخيرة في أيلول/ سبتمبر الماضي، حيث مارس 3,634,474 من أصل 6,453,255 حقهم بالاقتراع.

ومن المتوقع أن تصل نسب التصويت العامة إلى 73% بارتفاع يقدر بنسبة 3% عن الانتخابات الأخيرة، علما بأنها وصلت في حينها إلى 69.4%.

وتشير الترجيحات إلى أن نسبة تصويت العرب قد تصل مع إغلاق صناديق الاقتراع لـ65%، وذلك بارتفاع قد يصل إلى 5% عن الانتخابات الأخيرة حيث وصلت نسبة تصويت العرب في أيلول/ سبتمبر الماضي إلى نحو 60%، وهذا يعني أن تمثيل المشتركة في الكنيست المقبل يقدر بنحو 14 مقعدًا.