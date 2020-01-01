طوباس: إعلان نتائج مسابقة معرض فلسطين للعلوم والتكنولوجيا 2020

طوباس / سما /

أعلنت مديرية التربية والتعليم في طوباس، اليوم الأربعاء، نتائج مسابقة معرض فلسطين للعلوم والتكنولوجيا 2020، ضمن حفل حضرته كافة مدارس المحافظة، حيث شارك طلاب المدارس في المسابقة بمشاريع علمية وهندسية وزراعية.

وقال رئيس لجنة تحكيم المسابقة حربي دراغمة إن عدة مؤسسات علمية شاركت في تحكيم المشاريع المشاركة، علما أن الطلاب شاركوا في المسابقة بمشاريع وبحوث من مختلف التخصصات منها الهندسية، والبيئية، والزراعية، وتعتبر مساهمة من مديرية طوباس في معرض العلوم والتكنولوجيا على مستوى الوطن.

وأشار إلى أهمية قيام الطلاب في هذا العمر بتقديم بحوث ومشاريع، فالأبحاث بشكل عام تعتبر أداة لتطور الأمم في جميع المجالات، منوها إلى أن هذه المشاريع تعتبر مؤشرا على طاقات الطلبة وإبداعاتهم، وتؤكد أنه سيكون لديهم مستقبل علمي.

بدروه، أشار نائب محافظ طوباس أحمد الأسعد إلى أهمية هذه المعارض العلمية ودورها في تطوير قدرات الطلاب الذين يعتبرون جيل المستقبل، في ظل الظروف السياسية الصعبة التي تمر بها فلسطين، ومحاولة تمرير "صفقة القرن"، موضحا أن العلم يعتبر سلاحا استراتيجيا في خضم الصراع العربي الإسرائيلي.

من جهته، قال مدير التربية والتعليم في طوباس سائد قبها إن طلاب اليوم هم علماء الغد وتقع على عاتقهم مسؤولية كبيرة، مؤكدا أن مستوى الأبحاث والمشاريع التي تم تقديمها يبشر بجيل مبدع ومبتكر.

وفي ختام الحفل تم إعلان أسماء الطلبة والمدارس الحاصلة على المراكز الخمسة الأولى، حيث حصل طلاب مدرسة عين البيضاء الثانوية المختلطة على المركز الأول، وطالبات مدرسة بنات الشهيد ياسر عرفات على المركز الثاني، وطلاب مدرسة ذكور طوباس الثانوية على المركز الثالث، وطلاب مدرسة بردلة الثانوية على المركز الرابع، وبنات طوباس الثانوية على المركز الخامس.

يذكر أن المشاريع الفائزة بالمحافظة ستتأهل لمسابقة معرض فلسطين للعلوم والتكنولوجيا على مستوى الوطن.