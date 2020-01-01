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وفاة المفكر الإسلامي المصري محمد عمارة

السبت 29 فبراير 2020 08:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة المفكر الإسلامي المصري محمد عمارة


القاهرة / وكالات /

أعلن خالد عمارة، وفاة والده المفكر الإسلامي محمد عمارة، عضو هيئة كبار العلماء، الجمعة، عن عمر يناهز 89 عاما، بعد رحلة قصيرة مع المرض، دامت 3 أسابيع فقط.

وقال خالد، خلال منشور عبر حسابه على "فيسبوك": "توفي أبي رحمه الله في هدوء وبدون أي ألم أو معاناة، يحيط به أسرته الصغيرة ويدعو لأمي ولكل أولاده وأحفاده وأحبابه، وقال لكل واحد منهم: أحبك.. وأنا راض عنك".

وأوضح أن صلاة الجنازة على والده، اليوم السبت، بعد صلاة الظهر في مسجد الحمد بالتجمع الخامس، بجوار مجمع المحاكم، وأنه سيدفن في قريتهم "صروة" التابعة لمركز قلين في محافظة كفر الشيخ.

وأعلن كذلك عن وصية والده الراحل، قائلا: "توفي أبي رحمه الله وهو يوصي بإكمال مشاريعه الفكرية وكتبه وأبحاثه"، متابعا: "هناك بعض الوصايا لتلاميذه وكل من أحب أبي رحمه الله أو تعلم منه شيئا ما، أولا إقامة صلاة الجنازة أو صلاة الغائب على والدي في أكبر عدد ممكن من مدن العالم". 

وتابع: "ثانيا تذكر أبي بدعاء من القلب في صلواتك، ثالثا نشر أفكار الدكتور محمد عمارة بين الناس في كل مكان بكل الطرق الممكنة، ورابعا، أن تحكي عنه وعن أفكاره لمن حولك ومن تعرف".

#مصر #وفاة #محمد عمارة

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