اجتماع يبحث سبل التصدي لمخطط (E1) الاستيطاني شرق القدس

القدس المحتلة / سما /

بحث ممثلو التجمعات البدوية جنوب شرق القدس المحتلة، مع هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، والمؤتمر الوطني الشعبي للقدس، اليوم الخميس، وضع خطة لمواجهة قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بناء 3500 وحدة استيطانية جديدة ضمن مخطط (E1) الاستيطاني.

وأكدوا خلال اللقاء الذي عقد في تجمع جبل البابا شرق القدس، استعدادهم لتلبية احتياجات السكان في التجمعات وتعزيز صمود أهلها، ووضع خطة استراتيجية تضمن التصدي لمخططات الاحتلال الاستيطانية شرق القدس.

وقال رئيس بلدية العيزرية عصام فرعون، إن تنفيذ المشروع الاستيطاني المعروف بـ(E1) يهدف لتوسيع مستوطنة "أدوميم" شرق القدس، وتهجير التجمعات البدوية في المنطقة وعزل بلدات العيزرية وأبو ديس والسواحرة عن محيطها الطبيعي.

ولفت إلى أن القرار يشكل انتهاكا جسيما لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 الذي يدين المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

وأوضح أن هذا قرار جاء تزامنا مع اعلان نتنياهو- ترمب أو ما تسمى "صفقة القرن"، التي ستؤول إلى فصل المنطقة التي تعد نقطة وصل بين جنوب الضفة الغربية وشمالها في خطوة لتحويلها إلى "كنتونات" صغيرة.

بدوره، أكد رئيس مركز خدمات جبل البابا عطا الله مزارعة صمود أهالي التجمعات البدوية شرق القدس في مواجهة مخططات نتنياهو الاستيطانية، لكسب أكبر قدر ممكن من الاصوات خلال الانتخابات الإسرائيلية المقبلة.

وأشار إلى استعداد أهالي التجمعات في التصدي إلى مخططات الاستيطان بكل السبل المتاحة.