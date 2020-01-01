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ريفلين: مبارك كان صديقاً ونتذكر مشاركته في جنازة رابين

الأربعاء 26 فبراير 2020 05:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
ريفلين: مبارك كان صديقاً ونتذكر مشاركته في جنازة رابين


القدس المحتلة / سما /

بعث الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين اليوم الأربعاء برسالة تعزية إلى الرئيس المصري الحالي بوفاة الرئيس الأسبق حسني مبارك.
 
وقال ريفلين في رسالته وفق القناة 7 العبرية: "بالنيابة عن إسرائيل وبالأصالة عن نفسي أقدم خالص التعازي لكم بوفاة حسني مبارك ولزوجته سوزان مبارك ولأبناءه وللشعب المصري بأسره".
 
وأضاف: "الرئيس مبارك كان متفانياً في خدمة مصر وموظفاً عاماً مخلصاً للأمة المصرية وساهم بشكل كبير خلال خدمته في تنمية مصر واستقرار أنحاء المنطقة".
 
وتابع: "مازلنا نتذكر مشاركته في جنازة رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق اسحق رابين الذي وصفه بأنه صديق".
 
وأشار إلى أن مصر وإسرائيل جيران وحلفاء، ونواجه تهديدات مماثلة ونتشاطر نفس الآمال واعتقد أن العمل سوياً يمكن أن يحقق الرفاهية لشعوبنا وللمنطقة بأسرها.

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