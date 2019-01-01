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تشييع جثمان الرئيس المصري الراحل حسني مبارك في جنازة عسكرية بحضور السيسي

الأربعاء 26 فبراير 2020 02:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
تشييع جثمان الرئيس المصري الراحل حسني مبارك في جنازة عسكرية بحضور السيسي


القدس المحتلة / سما /

شيع جثمان الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، داخل مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، وذلك بعد أداء صلاة الميت عليه، بحضور الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي.

وتكثف الجهات الأمنية تواجدها، تحسبا للزحام الذي تشهده جنازة الرئيس الأسبق، ويشهد مطار القاهرة الدولي، خلال الساعات الحالية، استعدادات خاصة وطوارئ مكثفة تحسبا لاستقبال عدد من الشخصيات والوفود الدولية والعربية رفيعة المستوى، للاشتراك في تشييع الجثمان.

وحضر الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي الجنازة العسكرية، حيث وصلت سيارته قبل بدء الجنازة بلحظات، بالإضافة إلى حضور رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ورئيس مجلس النواب علي عبد العال.

وتوفي الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، أمس الثلاثاء، عن عمر يناهز 91 عاما، بعد صراع مع المرض.

#السيسي #حسني مبارك #تشييع

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