فيديو.. بايرن ميونخ يهين تشيلسي بثلاثية

وكالات / سما /

وضع بايرن ميونيخ قدمًا في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد الانتصار الكبير الذي مساء أمس الثلاثاء على مضيفه تشيلسي، بثلاثة أهداف دون رد على ملعب ستامفورد بريدج، في ذهاب دور الـ16.

وسجل ثلاثية البايرن سيرج جنابري (51 و54) وروبرت ليفاندوفسكي (76)، لينتظر البايرن حسم تأهله رسميًا في مباراة الإياب على ملعبه أليانز أرينا يوم 18 مارس المقبل.

شكل بايرن ميونيخ الخطورة الأولى في المباراة عبر توماس مولر في الدقيقة الأولى، الذي سدد كرة ضعيفة من على حدود منطقة الجزاء ذهبت سهلة في يد كاباييرو.

وأتى الرد عبر مونت، الذي انطلق من الجانب الأيمن لمنطقة الجزاء، وسدد بعدها إلى جوار القائم في الدقيقة التاسعة.

ومن هجمة منظمة، استغل كومان المساحات في الجانب الأيمن وتبادل الكرة مع مولر لينطلق بعدها تجاه منطقة الجزاء، لينهي الهجمة بتسديدة أرضية مرت إلى جوار القائم.

وانفرد ليفاندوفسكي بكاباييرو في الدقيقة 15 بعد بينية مميزة من تياجو ضربت دفاعات تشيلسي، إلا أن الحارس الأرجنتيني تألق أمام تسديدة المهاجم البولندي وأخرج الكرة إلى ركلة ركنية.

ومن جديد تألق كاباييرو، بعدما مرر مولر بينية سحرية وضعت ليفاندوفسكي وجهًا لوجه بالحارس الأرجنتيني في الدقيقة 27، إلا أن حارس البلوز تصدى للكرة وأخرجها إلى ركلة ركنية.

وواصل البايرن زحفه تجاه مرمى البلوز، بتسديدة قوية من مولر من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 29، مرت بقليل إلى جوار القائم.

وبعد سيطرة شبه تامة للبايرن على مجريات الشوط الأول، عاد تشيلسي للظهور الهجومي في الدقيقة 34، بتسديدة من مونت من داخل منطقة الجزاء مرت إلى جوار القائم.

ورد عليه مولر مباشرة في الدقيقة 35، بالارتقاء لكرة عرضية من ليفاندوفسكي، مسددًا رأسية متقنة اصطدمت بالعارضة.

وتلاعب ألونسو ببافارد في الدقيقة 43، وسدد كرة أرضية من داخل منطقة الجزاء، تصدى لها نوير بنجاح، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ومع بداية الشوط الثاني، وتحديدًا في الدقيقة 48، انفرد مونت بنوير، وسدد كرة ضعيفة تصدى لها الحارس الألماني، وتابعها باركلي بتسديدة قوية تصدى لها نوير من جديد.

وافتتح بايرن ميونيخ التسجيل في الدقيقة 51، بعدما مرر جنابري الكرة لليفاندوفسكي في الجانب الأيسر من منطقة الجزاء، ليعيدها المهاجم البولندي إليه من جديد، ليسدد جنابري مباشرة في الشباك.

وانهار تشيلسي بعدها، حيث تمكن البايرن من تعزيز تقدمه بلقطة مشابهة للهدف الأول، بعما تبادل جنابري الكرة مع ليفاندوفسكي من جديد، لينطلق الألماني في الجانب الأيسر من منطقة الجزاء، ويسدد كرة أرضية فشل كاباييرو في التصدي لها في الدقيقة 54.

وكان جنابري قريب من تسجيل الهاتريك في الدقيقة 59، بعدما تلقى عرضية من مولر ليسدد كرة مباشرة بيمناه علت العارضة.

وتدخل لامبارد في الدقيقة 61، بإجراء تبديلين دفعة واحدة بنزول كل من أبراهام وويليان على حساب جيرو وباركلي على الترتيب، وتبعه فليك بإجراء التبديل الأول لبايرن في الدقيقة 66 بنزول كوتينيو على حساب كومان.

واستغل مونت خطأ في التمرير من كيميتش في الدقيقة 69، ليفتك الكرة ويسدد من خارج منطقة الجزاء، كرة ذهبت بعيدًا عن المرمى.

ودفع لامبارد بورقته الأخيرة في الدقيقة 73، بنزول بيدرو على حساب أزبلكويتا.

وأضاف البايرن الهدف الثالث في الدقيقة 76، بعد انطلاقة مميزة من ديفيز في الجانب الأيسر تلاعب خلالها بكريستينسين ووصل بعدها إلى منطقة الجزاء، ليمرر كرة سحرية لليفاندوفسكي أمام المرمى، ليسجل المهاجم البولندي الكرة بسهولة في الشباك.

وازدادت معاناة تشيلسي بطرد ألونسو في الدقيقة 83، بعد رجوع حكم المباراة إلى تقنية الفار التي أظهرت اعتداءه بدون كرة على ليفاندوفسكي، وبعدها دفع البايرن بتوليسو على حساب جنابري.

وفي الدقيقة 90 أجرى البايرن التبديل الثالث بنزول جوريتسكا على حساب تياجو، لينتهي اللقاء بعدها بفوز العملاق البافاري بثلاثية نظيفة.