نتنياهو: حزين على رحيل صديقي حسني مبارك

القدس المحتلة / سما /

عبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن حزنه الشديد إزاء وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك.

وقال نتنياهو:" باسم الشعب الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية، أود أن أعبر عن حزني البالغ على رحيل الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك".

وأضاف:" كان الرئيس مبارك صديقا شخصيا لي وزعيما قاد شعبه نحو تحقيق السلام والأمن، ونحو تحقيق السلام مع إسرائيل".

وأشار إلى أنه التقى مبارك عدة مرات، وقال إنه أخذ انطباعا شديدا عن التزامه بهذا السلام، وسنواصل المضي قدما على هذا الطريق المشترك".

وقدم نتنياهو تعازيه للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وإلى أسرة مبارك وإلى الشعب المصري.