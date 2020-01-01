بعد خسارة هالاند.. ريال مدريد يرصد صفقة كندية من بلجيكا

وكالات / سما /

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي ريال مدريد لا يزال منتبه للتعاقد مع مهاجم جينت جوناثان ديفيد خلال فترة الانتقالات الصفية المقبلة.

وذكر موقع "ديفنسا سنترال" الإسباني، أن ريال مدريد حاول التعاقد مع إيرلينج هالاند في سوق الانتقالات الشتوي الماضي، ولكن بعد أن أجرى المهاجم النرويجي مفاوضات مختلفة مع أندية عديدة بما في ذلك ريال مدريد، استقر للتوقيع مع بوروسيا دورتموند الذي لن يفرط فيه بسهولة في الفترة المقبلة.

وأوضح الموقع أن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد يراقب بالفعل مهاجمين آخرين متوقع لهم بأن يكونوا من أفضل الهدافين في المستقبل.

ورصد ريال مدريد المهاجم الكندي جوناثان ديفيد البالغ من العمر 20 عامًا الذي يلعب لنادي جينت البلجيكي، ولديه عقد حتى عام 2023، وتبلغ قيمته حوالي 20 مليون يورو، وهي فرصة ذهبية للفريق الملكي للحصول على توقيعه بعد فشل ضم هالاند، حيث يلعب في مركز لاعب خط الوسط المهاجم، كما أنه يتمتع بالقدرة على اللعب كرأس حربة.

ولعب جوناثان ديفيد 37 مباراة هذا الموسم وسجل 22 هدفًا ولديه 10 تمريرات حاسمة خلال 2990 دقيقة، كما لعب 12 مباراة مع المنتخب الوطني وسجل 11 هدفًا.

وفي الوقت نفسه، يرغب جوناثان ديفيد في مغادرة الدوري البلجيكي لتحقيق قفزة هائلة للعب في إحدى الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا، واللعب لريال مدريد سيكون بمثابة الحلم بالنسبة له.