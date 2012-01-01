3 أشياء سنتعرف عليها في مباراة بايرن ميونخ وتشيلسي

وكالات / سما /

يرحل بايرن ميونخ الألماني مساء يوم الثلاثاء إلى العاصمة البريطانية لندن ، وذلك ملاقاة تشيلسي الإنجليزي في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم على ملعب ستامفورد بريدج.

ويبحث نادي تشيلسي عن إيقاف سلسلة نتائجه المخيبة للآمال على ميدانه في مراحل خروج المعلوب بدوري أبطال أوروبا ، في حين يسعى الفريق البافاري للحصول على نتيجة جيدة والتأكيد إنه من بين المرشحين للقب.

* مواجهة جديدة بين بايرن ميونخ وتشيلسي .. وهذه المرة بطعم الثأر.

آخر مباراة جمعت بين تشيلسي وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا كانت في نهائي المسابقة عام 2012 ، وقد فاز الفريق الإنجليزي (4-3) بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي (1-1) في ملعب أليانز أرينا.

وفي المباريات الأربعة التي جرت بين تشيلسي وبايرن ميونخ في جميع المسابقات الرسمية على الصعيد الأوروبي ، فقد سجل كلا الفريقان ما مجموعه 17 هدفاً في مختلف هذه اللقاءات ، بمعدل يصل إلى (4.25) هدفاً في كل مواجهة.

* بايرن ميونخ فريق لا يستهان بدوري الأبطال هذا الموسم .. الأرقام تؤكد.

حصد بايرن ميونخ نقاطاً كاملة في مرحلة المجموعات من دوري أبطال أوروبا هذا الموسم برصيد (18) ، بعدما فاز في جميع المباريات الست ، في حين سجل أكبر فارق أهداف (+19) ، وهو رقم قياسي من المسابقة.

ومع ذلك ، لم تحصل أي من الفرق الستة التي فازت بجميع مبارياتها في مرحلة المجموعات من دوري أبطال أوروبا بلقب المسابقة في نفس الموسم ، فهل يكسر بايرن ميونخ هذه القاعدة في النسخة الحالية من البطولة؟.

* تشيلسي فريق كارثي في مرحلة خروج المغلوب من دوري أبطال أوروبا.

خرج تشيلسي في آخر أربع مناسبات على التوالي من مراحل خروج المغلوب من دوري أبطال أوروبا ، لكن المشكلة الأكبر هي تلك التي تتعلق بعد تسجيل أي انتصار بأي من مبارياته الثمانية ، حيث حقق أربعة انتصارات وأربعة هزائم.

وبالإضافة إلى ذلك ، فإن فريق البلوز يعاني في دوري الأبطال عندما يلعب على ميدانه ، حيث فاز بواحدة من مبارياته الست الأخيرة على ملعب ستامفورد بريدج ، أمام ليل الفرنسي (2-1) ، فيما تعادل في أربع مرات وخسر مباراة واحدة.