جهود أممية ومصرية للتوصل الى تهدئة.. ووفد من فتح وحماس والجهاد يزور القاهرة نهاية الاسبوع

القدس المحتلة / سما /

افادت مصادر عربية وفلسطينية بأن وفدا فلسطينيا يضم شخصيات من حركة فتح والجهاد الإسلامي وحماس سيزور العاصمة المصرية القاهرة نهاية الأسبوع الحالي.

وسيناقش الوفد مع الجانب المصري ملف التهدئة بين غزة وإسرائيل بعد التصعيد الأخير، الذي اشتعل بعد مقتل ناشطين من حركة الجهاد الإسلامي عند السياج الأمني بنيران إسرائيلية خلال محاولتهما وضع عبوة ناسفة. وفق ما اورده موقع تلفزيون i24 الاسرائيلي.

وفي اعقاب ذلك قامت حركة الجهاد الإسلامي بإطلاق رشقات صاروخية على مدار يومين تجاه إسرائيل والتي ردت بدورها ببقصف جوي لمواقع للجهاد الاسلامي في غزة وسوريا، مساء الاحد، اسفرت عن مقتل ناشطين من حركة الجهاد الإسلامي في ريف دمشق الى جانب اربعة عناصر موالية لإيران تواجدوا في الموقع الذي تعرض للقصف في ريف دمشق.

كما أفادت مصادر إسرائيلية بأن جهودا مصرية واممية تبذل من اجل استعادة الهدوء مع قطاع غزة، حيث يقوم المنسق العام للأمم المتحدة نيقولاي ملادينوف مع المخابرات المصرية بإجراء الاتصالات مع جميع الأطراف بهدف استعادة الهدوء.

من جانبها نقلت قناة "الغد" الفلسطينية عن المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي ان "مصر تواصل جهودها" للتوصل الى تهدئة وان الاتصالات معها متواصلة.